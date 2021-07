Questa settimana torna il grande caldo: temperature oltre 40° da Nord a Sud

Il caldo delle ultime settimane sembra aver lasciato l’Italia, dove si torna a respirare ma solo per qualche giorno. Atteso il ritorno di un imponente anticiclone africano che farà schizzare ancora le temperature.

Continua dunque l’altalena climatica a cui ormai ci stiamo abituando. Dopo aver sperimentato temperature al di sopra dei 40°, da Nord a Sud, oggi le regioni settentrionali stanno facendo i conti con un’allerta idrogeologica, segnalata dalla Protezione civile. In particolare, l’allerta Gialla riguarda il Friuli Venezia Giulia dopo che violenti temporali si sono abbattuti già ieri in gran parte del Nord Italia.

Ma la canicola africana sta per tornare. Già da mercoledì le temperature torneranno a salire un po’ ovunque, superando ancora una volta i 40°C. Si attende il ritorno dell’alta pressione di origine africana.

La seconda settimana di Luglio vedrà un repentino aumento delle temperature, le quali si porteranno sopra alla media su tutta la nazione. Le aree che risentiranno di più del caldo bollente saranno quelle del Centro-Sud e del Nord-Est, mentre il Nord-Ovest potrebbe salvarsi da valori estremi grazie al flusso Sud-Occidentale dell’anticiclone africano in arrivo. La giornata più calda sarà quella di Giovedì, dove si raggiungeranno e supereranno i 40 gradi in molte zone del Centro-Sud, mentre al Nord-Est, e in particolare in Romagna, le temperature saranno comprese tra 33 e 39 gradi,

conferma il colonnello Giuliacci.

Le città più calde

Come accade spesso quando arriva il grande caldo, sono le zone più interne e le città del centro-sud a sperimentare le temperature più alte. Da domani, 6 luglio, le temperature torneranno a salite ma mercoledì 7 e giovedì 8 l’Italia sarà di nuovo nella morsa del caldo con valori prossimi ai 36/37°C in Pianura Padana e in particolare a Bologna, Ferrara e Forlì. Al centro la situazione sarà pressoché analoga con punte di 39°C a Macerata, di 37/38°C a Firenze, Roma e Perugia e, di 35/36°C ad Ancona.

Ancora una volta, il rovente primato spetterà alle città e alle regioni meridionali, come conferma anche il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare secondo cui giovedì avremo temperature elevate su est Emilia Romagna, Isole maggiori e centro sud con valori oltre i 4o° in Puglia e Basilicata.

L’estate è appena iniziata…

Fonti di riferimento: Meteo Giuliacci, Servizio meteo AM, Protezione civile/Facebook

