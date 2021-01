Buon compleanno Greta Thunberg: oggi l’attivista svedese compie 18 anni

Il 3 gennaio del 2003 nasceva Greta Thunberg, l’attivista svedese ormai famosa in tutto il mondo che oggi compie la maggiore età.

Tutto ebbe inizio quando nel 2018, Greta, ancora quindicenne, decise di sedersi di fronte al Parlamento svedese per protestare contro i cambiamenti climatici. Trascorse settimane sul marciapiede fuori dal Parlamento, distribuendo volantini dove spiegava, “Lo sto facendo perché voi adulti consideriate il mio futuro.”

Qualcuno pensava che la giovane svedese si sarebbe fermata lì, a quel gesto eclatante, e invece il suo attivismo divenne sempre più forte. Anche grazie ai tanti giovani che si unirono alla sua battaglia e alla fondazione dell’iniziativa Fridays for Future. Ispirati dal suo coraggio e dalla sua tenacia, molti ragazzi iniziarono a scioperare per il clima.

Greta, sempre più famosa, in questi anni ha incontrato uomini e donne di potere, dalla Merkel a Trump, dal Papa a Malala, per sensibilizzarli sull’urgenza della crisi ambientale. Ha parlato all’ONU lanciando un appello disperato, tra lacrime e indignazione, e il suo discorso è diventato celebre in tutto il mondo. A tal punto che Fatboy Slim in “Right Here, Right Now” le ha reso omaggio mixando parti del suo intervento.

Nemmeno la pandemia ha fermato Greta e i suoi sostenitori. Per continuare a sensibilizzare le persone sul tema ambientale, l’attivista svedese ha deciso di ricorrere al web proponendo attività a prova di distanziamento e condividendo hashtag come #DigitalStrike. La sua lotta continua.

