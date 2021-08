Brucia anche Ischia: un terribile incendio devasta il monte Epomeo

Sicilia, Sardegna, Calabria, tutto il sud brucia e ora è il turno di Ischia dove, ieri notte, il Monte Epomeo è andato in fiamme.

Il terribile incendio è scoppiato intorno alle 22 nel versante basso che guarda il comune di Forio, e le fiamme si sono estese rapidamente da Monterone a Panza fino a raggiungere il Comune di Serrara Fontana. L’area colpita nel complesso è di circa 3000 metri quadrati.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo il buio ha reso le operazioni particolarmente difficili. Per fortuna, secondo quanto riporta Teleischia, verso le 5.00 del mattino, dopo 8 interminabili ore, i pompieri hanno trionfato sulle fiamme, nonostante le condizioni estreme in cui si sono ritrovati a operare.

Non sono stati riportati danni a case e nemmeno a strutture ricettive, solo a due casolari utilizzati come depositi per attrezzi da campo. L’area che è stata più danneggiata è quella del Monte Epomeo che guarda il comune del Torrione.

Le cause? Ancora incerte ma non si esclude l’origine dolosa.

L’ennesima tragedia in questa estate di roghi.

FONTI: teleischia

Leggi anche: