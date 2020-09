Bolsonaro ride degli incendi in Pantanal, la più grande zona umida del mondo che sta bruciando da mesi

Non solo Amazzonia, anche il Pantanal, la più grande zona umida del mondo nonché l’habit con la maggiore biodiversità del Pianeta, sta bruciando da mesi. E il Presidente Bolsonaro invece di intervenire concretamente, si prende gioco della devastazione criminale di uno dei principali biomi brasiliani. Il video di Jair Bolsonaro che ride della catastrofe con un bambino staindignando non solo il Brasile, ma il mondo intero.

Dai dati dell’Environmental Satellite Applications Laboratory diffusi dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (INPE)è stato stimato che più del 12% del bioma è stato devastato dagli incendi degli ultimi mesi e mentre la popolazione si mobilita per sollecitare misure volte a preservare la più vasta zona umida continentale del mondo, il Presidente Bolsonaro in un video che sta facendo il giro della rete, ride di gusto e fa battute decisamente fuori luogo.

Durante una riunione ministeriale, tenutasi ieri mattina a Brasilia, è stata invitata a partecipare la giovane youtuber Esther per porre domande ai ministri e strizzare l’occhio alla fascia di popolazione più giovane. Seduta accanto al presidente la ragazzina di 10 anni, tra le innumerevoli questione poste ai presenti, chiede : “siete in fiamme nel Pantanal”? La reazione di Bolsonaro e dei ministri però non poteva essere peggiore: tutti scoppiano a ridere. Dopo le risate, il ministro dell’Ambiente Ricardo Salles, risponde: “Il Presidente ha mandato lì 10 aerei per aiutare a spegnerli” Una risposta questa che appare altrettanto imbarazzante visto che sembra impossibile che con 10 piccoli aerei si possa riuscire a gestire le migliaia di incendi che imperversano nella regione da mesi.

Como é possível que o presidente e seus ministros consigam rir diante da TRAGÉDIA que acontece no Pantanal? O governo não apenas reage tardia e ineficazmente ao desastre ambiental nos nossos biomas: ele debocha dos brasileiros. Pare de rir do povo, Bolsonaro! #PantanalEmLuta pic.twitter.com/kT9hye3bVd — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) September 8, 2020

Il video ha suscitato indignazione anche perché i roghi nel Pantanal, secondo le perizie effettuate dal Centro integrato per il coordinamento operativo (CimanMT) sono sono di origine dolosa, provocati da criminali da circa due mesi. Non si tratta di disastri naturali, ma di crimini. Che, tra l’altro, stanno mettendo in serio pericolo oltre che gli animali, anche le popolazioni indigene che vivono nell’area. Per questo ci si chiede” Come può il Presidente della Repubblica prendersi gioco dei crimini”?

Enquanto Bolsonaro ri dos incêndios no Pantanal. O dia hoje foi dedicado a dar entrevistas pra jornal gringo, escrever sobre o bioma, participar de podcast e fechar vídeo. Conteúdo e denúncia não vai faltar sobre essa tragédia. — Leandro Barbosa (@Barbosa_Leandro) September 8, 2020

E tivemos uma reunião do governo Bolsonaro, na presença do próprio presidente e que tratou de forma debochado de mais uma tragédia brasileira. Riram quando uma moça de chapéu de cowboy, falou que o “Pantanal tá pegando fogo.” Pobre Brasil ! https://t.co/eyCzpUVtFZ — Roberto Freire (@freire_roberto) September 8, 2020

BOLSONARO DEU RISADA QUANDO QUESTIONADO SOBRE O PANTANAL Terras indígenas foram devastadas pelo fogo. Povos indígenas da região dizem que as consequência das queimadas são irreparáveis. A risada generalizada é a banalização da vida em seu estado bruto pic.twitter.com/ik10fTlE1O — Tamires Sampaio (@soutamires_sp) September 8, 2020

La rete ora si sta scatenando sotto l’hastag #PantanalEmLuta e #SavePantanal

Indigenous lives matter! Not only our precious nature and animals are being affected by these criminal fires, but also locals and indigenous peoples. The government is not doing anything. Please, help us! #PantanalEmLuta #AjudaPantanal pic.twitter.com/dkYbJaIgYC — mandz📘. #SavePantanal . fearℓess 🌵 .’ㅅ’ (@shepaintedfire) September 8, 2020

