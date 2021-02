Baikal Zen: il fenomeno naturale che fa “levitare” le pietre sul lago Baikal ghiacciato

Non è magia. Quello che vedete in queste immagini accade davvero in Russia, quando il lago Baikal viene ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio. In quel momento, le pietre sembrano levitare sulla sua superficie placida.

È un fenomeno naturale poco conosciuto ma non per questo meno affascinante: si chiama Baikal Zen. Siamo nel sud della Russia, dove il Lago Baikal, il più profondo del mondo, ogni anno regala uno spettacolo eccezionale agli abitanti dell’area e agli appassionati che si avventurano sulla spessa lastra ghiacciata in cui si trasforma.

Anche vedendolo la vivo la sensazione sembra la stessa: le pietre sembrano levitare sopra l’acqua ghiacciata. No, non è un’opera d’arte prodotta dall’uomo. L’artista è Madre Natura e la spiegazione è piuttosto semplice.

Spinte da forti venti sulla superficie ghiacciata del lago, queste pietre isolate vengono riscaldate dalla luce solare che scioglie il ghiaccio sottostante. La parte centrale sotto la pietra, ossia quella che rimane meno esposta al sole, si consolida poi quando il sole scompare, creando l’illusione di questi ciottoli levitanti.

Come tutte le cose belle, è difficile da ammirare perché richiede particolari condizioni. In primo luogo deve esserci un clima estremamente freddo, accompagnato da forti venti. Infine, deve essere presente anche il sole.

Ecco alcune immagini pubblicate su Instagram che ritraggono il Baikal Zen.

Madre Natura ancora una volta ci delizia con le sue creazioni…impossibili!

Fonti di riferimento: mymodernmet, Instagram

LEGGI anche: