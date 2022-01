Catastrofe di Baia Mare: 22 anni fa il peggior disastro ambientale della storia europea dopo Chernobyl

Sono trascorsi 22 anni dal peggior disastro ambientale mai avvenuto in Europa (dopo quello di Chernobyl), provocato dal crollo di una diga in Romania

La peggiore catastrofe ambientale europea dopo Chernobyl avvenne 22 anni fa a Baia Mare, in Romania, con la frattura della diga di un bacino di decantazione della Aurul SA: riversati nelle acque centinaia di migliaia di metri cubi di metalli pesanti e cianuro di sodio, e distrutti la biodiversità e la possibilità di avere acqua potabile per milioni di persone.

30 gennaio 2000: una notte di violenti temporali apre una breccia nella diga di sterro della compagnia Aurul SA e un’impressionante fuoriuscita di rifiuti ricchi di cianuro viene rilasciata nel sistema fluviale vicino a Baia Mare, nel nord-ovest della Romania.

I veleni viaggiano attraverso gli affluenti nel fiume Somes, Tisza e infine nel Danubio prima di raggiungere il Mar Nero. A seguito delle richieste dei governi di Ungheria, Romania e Repubblica Federale di Jugoslavia (FRY) e delle consultazioni con il Commissario europeo per l’ambiente, la JEU dispiega un team di esperti internazionali per effettuare un’analisi scientifica del danno ambientale causato dalla fuoriuscita.

“Tutto, fino ai batteri, è morto – dichiarerà alla BBC Jozsef Feiler, di Friends of the Earth in Ungheria – Adesso c’è più vita in un canale di scolo che in questo fiume. Niente è vivo. Zero”.