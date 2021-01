Catastrofe di Baia Mare: 21 anni fa il peggior disastro ambientale della storia europea dopo Chernobyl

La peggiore catastrofe ambientale europea dopo Chernobyl avvenne 21 anni fa a Baia Mare, in Romania, con la frattura della diga di un bacino di decantazione della Aurul SA: riversati nelle acque centinaia di migliaia di metri cubi di metalli pesanti e cianuro di sodio, e distrutti la biodiversità e la possibilità di avere acqua potabile per milioni di persone.

30 gennaio 2000: una notte di violenti temporali apre una breccia nella diga di sterro della compagnia Aurul SA e un’impressionante fuoriuscita di rifiuti ricchi di cianuro viene rilasciata nel sistema fluviale vicino a Baia Mare, nel nord-ovest della Romania.

I veleni viaggiano attraverso gli affluenti nel fiume Somes, Tisza e infine nel Danubio prima di raggiungere il Mar Nero. A seguito delle richieste dei governi di Ungheria, Romania e Repubblica Federale di Jugoslavia (FRY) e delle consultazioni con il Commissario europeo per l’ambiente, la JEU dispiega un team di esperti internazionali per effettuare un’analisi scientifica del danno ambientale causato dalla fuoriuscita.

“Tutto, fino ai batteri, è morto – dichiarerà alla BBC Jozsef Feiler, di Friends of the Earth in Ungheria – Adesso c’è più vita in un canale di scolo che in questo fiume. Niente è vivo. Zero”.