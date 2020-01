Incendi in Australia: i vigili del fuoco salvano l’ultimo bosco preistorico degli alberi-dinosauro conosciuto al mondo

Una buona notizia dall’Australia! I vigili del fuoco sono riusciti a salvare dagli incendi che hanno raso al suolo le foreste a ovest di Sydney gli ultimi alberi-dinosauro rimasti al mondo. Si tratta della foresta preistorica di pini di Wollemi diffusa al tempo dei dinosauri e che fino a poco tempo fa si pensava estinta.

In molti hanno creduto nel tempo che questi giganteschi alberi preistorici si fossero definitivamente estinti. Prove fossili indicano, di fatto, che questi alberi esistevano già tra 200 e 100 milioni di anni fa e che una volta erano presenti in tutta l’Australia.

Ma era il 1994 quando le autorità ne trovarono ben 200 in un parco nazionale vicino alle Blue Mountains, a nord-ovest di Sydney. Da allora la loro posizione è mantenuta segreta per proteggerli dalle contaminazioni, ma gli incendi boschivi che vanno avanti da settembre e che hanno bruciato circa 11 milioni di ettari nel sud-est del Paese sono stati una spaventosa minaccia.

“Il Wollemi National Park è l’unico posto al mondo in cui questi alberi si trovano allo stato brado e, con meno di 200 rimasti, sapevamo che dovevamo fare tutto il possibile per salvarli”, ha affermato il ministro per l’ambiente e l’energia dello stato del New South Wales, Matt Kean.

E così è stato: come in una vera operazione militare, un corpo speciale dei vigili del fuoco si calato in elicottero una settimana prima che un violento incendio raggiungesse la zona ed hanno irrigato e trattato gli alberi per farli resistere alle fiamme.

Eppure, l’incendio che è arrivato fin quasi alla foresta preistorica ha raso al suolo tutt’attorno più di 510.000 ettari, distruggendo il 90% del parco nazionale Wollemi, dove comunque crescono anche alberi rari.

Come spiega il Time, l’esatta posizione degli alberi-dinosauro rimane tuttora un segreto strettamente custodito per aiutare le autorità a proteggerli ancora.

