Australia, multe fino a 11mila dollari per chi getta mozziconi di sigaretta fuori dal finestrino: da oggi scattano le nuove regole nel NGS

In Australia, nel Nuovo Galles del Sud, la zona più colpita dagli incendi, chiunque lanci mozziconi di sigaretta fuori dal finestrino dell’auto viene multato con sanzioni fino a $ 11.000 e punito con 10 punti di demerito. La nuova regola è entrata in vigore oggi, 17 gennaio 2020, ed è valida sia per i conducenti che per i passeggeri.

Una penalità a punti finora, su questo tipo di reato, non era mai stata applicata ma il Governo ha ritenuto opportuno introdurla a causa dei molti incendi divampati per i mozziconi abbandonati sull’erba secca.

D’ora in avanti, pertanto, i conducenti che lanciano mozziconi in strada si vedranno puniti con 5 punti di demerito, che diventeranno 10 se il reato verrà commesso durante il divieto totale di fuoco, e una multa fino a $ 11.000. La sanzione riguarda anche i passeggeri, che dovranno pagare 660 dollari, cifra che raddoppia se il mozzicone verrà lanciato durante i divieti totali. E per i principianti, si prevede perdita immediata della patente.

Purtroppo lanciare mozziconi è un’abitudine abbastanza diffusa nel Nuovo Galles del Sud, nel 2019 sono state segnalate oltre 200 persone.

Brian McDonough, presidente dell’associazione dei vigili del fuoco rurali del NSW, ha dichiarato di approvare questa nuova regola perché “questo comportamento sconsiderato mette a rischio la sicurezza dei volontari antincendio“. E ha aggiunto:

“Spero che questa mossa induca le persone a riflettere molto attentamente sulle conseguenze delle loro azioni la prossima volta che vanno a scartare una sigaretta accesa.”

Il ministro della Polizia e dei servizi di emergenza David Elliott ha riferito che quest’anno ben 3 incendi sono scoppiati a causa di mozziconi di sigaretta lanciati dagli automobilisti sull’erba secca.

E ora il Governo invita a segnalare chiunque lanci mozziconi di sigaretta fuori dal finestrino del veicolo, chiamando un numero apposito o compilando un modulo sul sito NSW RURAL FIRE SERVICE, che fornisce ulteriori chiarimenti.

