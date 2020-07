Cambiamenti climatici: nei prossimi 5 anni temperature più alte di 1,5°. In fumo l’accordo di Parigi

Temperature in aumento nei prossimi 5 anni a livelli globale. Secondo le ultime stime della WMO, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, vi è anche la probabilità che venga superato il limite di 1,5° stabilito dall’Accordo di Parigi.

Pessime notizie arrivano dalle massime autorità mondiali sul clima. L’Organizzazione meteorologica mondiale sostiene che la temperatura globale media annua sarà probabilmente di almeno 1° C al di sopra dei livelli preindustriali (1850-1900) in ciascuno dei prossimi cinque anni (2020-2024) e vi è una probabilità del 20% che superi 1,5° C almeno un anno.

Il Global Climate to Decadal Climate Update, guidato dal Met Office del Regno Unito, fornisce una prospettiva climatica per i prossimi cinque anni, aggiornata ogni anno basandosi sulle analisi di scienziati climatici di fama internazionale e dei migliori modelli in uso dai principali centri climatici di tutto il mondo. Si tratta quindi di stime più che attendibili.

La temperatura media della Terra è già superiore di 1° C al di sopra del periodo preindustriale e l’ultimo quinquennio è stato il più caldo dei cinque precedenti.

“Questo studio mostra – con un alto livello di competenza scientifica – l’enorme sfida che ci attende per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici di mantenere l’aumento della temperatura globale in questo secolo ben al di sotto di 2° Celsius rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare che la temperatura aumenti ulteriormente fino a 1,5 gradi”, ha detto il segretario generale della WMO Petteri Taalas.

Tutti i numeri della previsione del WMO

La temperatura globale annuale sarà probabilmente più calda di almeno 1° C rispetto ai livelli preindustriali in ciascuno dei prossimi 5 anni ed è molto probabile che sia compresa nell’intervallo 0,91 – 1,59 ° C

C’è una probabilità del 70% che uno o più mesi nei prossimi 5 anni saranno almeno 1,5 ° C più caldi rispetto ai livelli preindustriali

Esiste una probabilità del 20% circa che uno dei prossimi 5 anni sarà più caldo di almeno 1,5 ° C rispetto ai livelli preindustriali, ma la probabilità aumenta con il tempo

Nel periodo 2020-2024, quasi tutte le regioni, ad eccezione di parti degli oceani meridionali, saranno probabilmente più calde rispetto al recente passato

Nel periodo 2020-2024, anomalie della pressione a livello del mare suggeriscono che la regione del Nord Atlantico settentrionale potrebbe avere venti occidentali più forti che portano più tempeste nell’Europa occidentale

Nel 2020, le grandi aree terrestri nell’emisfero settentrionale sono probabilmente più calde di oltre 0,8 ° C rispetto al passato recente (definito come media 1981-2010)

Nel 2020, è probabile che l’Artico si sia riscaldato di oltre il doppio rispetto alla media globale

Il minimo cambiamento di temperatura è previsto nei tropici e nelle medie latitudini dell’emisfero australe

Il minimo cambiamento di temperatura è previsto nei tropici e nelle medie latitudini dell’emisfero australe Nel 2020, molte parti del Sud America, dell’Africa meridionale e dell’Australia saranno probabilmente più secche rispetto al recente passato

Le previsioni tengono conto sia delle variazioni naturali sia delle influenze umane sul clima per fornire le migliori previsioni possibili su temperatura, precipitazioni, andamenti del vento e altre variabili. Non hanno però hanno tenuto conto delle variazioni delle emissioni di gas serra a seguito del lockdown per il coronavirus.

“L’OMM ha ripetutamente sottolineato che il rallentamento industriale ed economico del COVID-19 non è il sostituto di un’azione per il clima sostenuta e coordinata. A causa della lunghissima durata della CO2 nell’atmosfera, l’impatto del calo delle emissioni quest’anno non dovrebbe comportare una riduzione delle concentrazioni atmosferiche di CO2 che stanno guidando gli aumenti della temperatura globale”, ha aggiunto Taalas. “Anche se il COVID-19 ha causato una grave crisi sanitaria ed economica internazionale, l’incapacità di affrontare i cambiamenti climatici potrebbe minacciare il benessere umano, gli ecosistemi e le economie per secoli, i governi dovrebbero sfruttare l’opportunità di abbracciare l’azione per il clima come parte dei programmi di recupero e garantire una crescita migliore”.

Fonti di riferimento: WMO

LEGGI anche:

Clima, in Italia la temperatura cresce più che nel resto del mondo (e il contrasto ai cambiamenti climatici resta un miraggio)

I cambiamenti climatici potrebbero portare in Europa anche la febbre gialla entro il 2030

“I cambiamenti climatici sono più mortali del coronavirus”, non dimentichiamolo: il monito dell’ONU al mondo”