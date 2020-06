Individuato il punto della Terra senza inquinamento e dove l’aria è la più pulita del mondo

C’è un posto nel mondo dove l’aria è veramente pulita, letteralmente incontaminata. No, per nostra sfortuna non lo vedremo mai visto che si trova al Polo Sud, nel bel mezzo dell’Antartide.

Un vero e proprio paradiso siatuato nell’Oceano Antartico, tra la Tasmania e l’Antartide, tra 42,8 e 66,5 gradi di latitudine. Qui, secondo un nuovo studio, esistono condizioni atmosferiche tali da impedire agli inquinanti prodotti dall’uomo di diffondersi.

Lo studio è stato guidato da Sonia Kreidenweis della Colorado State University che insieme al proprio gruppo di ricerca ha esaminato una serie di campioni e identificato una regione atmosferica rimasta inalterata. Qui il team ha scoperto che l’aria dello strato limite che alimenta le nuvole inferiori sull’Oceano Antartico è incontaminata, priva di particelle, chiamate aerosol, prodotte da attività antropiche o trasportate da lontano terre.

I campioni sono stati raccolti durante la campagna SOCRATES, finanziata dall’NSF, guidata dallo scienziato e coautore Paul DeMott. E’ stata campionata l’aria nello strato limite marino, la parte inferiore dell’atmosfera che ha un contatto diretto con l’oceano, a bordo di una nave di ricerca, la CSIRO Research Vessel Investigator mentre si dirigeva a sud dalla Tasmania fino ai confini dell’Antartico.

E’ stata esaminata la composizione dei microbi presenti nell’aria Solitamente, l’atmosfera è ricca di questi microrganismi che si disperdono anche per centinaia di migliaia di chilometri, spinti dal vento.

Infine, usando il sequenziamento del DNA e confrontando i risultati con le traiettorie del vento, gli scienziati hanno determinato che le origini dei microbi erano marine. In altre parole, gli aerosol provenienti da masse terrestri distanti e dalle attività umane non erano in grado di raggiungere l’aria antartica.

Una scoperta eccezionale visto che ormai l’uomo e i prodotti dell’attività umana hanno raggiunto praticamente ogni parte del pianeta, dalle profondità marine all’atmo0sfera.

“Siamo stati in grado di utilizzare i batteri presenti nell’aria sull’Oceano Antartico [SO] come strumento diagnostico per inferire le proprietà chiave della bassa atmosfera”, afferma l’ecologo microbico Thomas Hill, della Colorado State University. “Ad esempio, che gli aerosol che controllano le proprietà delle nuvole di SO sono fortemente legati ai processi biologici oceanici e che l’Antartide sembra essere isolato dalla dispersione verso sud di microrganismi e dalla deposizione di nutrienti dai continenti meridionali.”

E’ la prima volta che viene eseguito un campionamento del bioaerosol nell’Oceano Antartico così vicino all’Antartide e la pulizia dell’aria è stata una sorpresa per i ricercatori, considerando quanto siano interconnessi i sistemi meteorologici del mondo.

Stando ai loro risultati, pubblicati su Proceedings of National Academy of Sciences, questo è uno dei8 pochissimi luoghi sulla Terra non influenzato dalle attività umane.

Ogni tanto una buona notizia!

Fonti di riferimento: Sciencealert, Csiro, PNAS