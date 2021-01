Crisi climatica: il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato, la conferma della Nasa

Il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato a livello mondiale, afferma la Nasa, con la crisi climatica che ha segnato il 2020 attraverso temperature elevate, enormi uragani e incendi senza precedenti. Le previsioni sono state confermate e solo pochi giorni fa il Copernicus Climate Change Service 2020 ci aveva già rivelato che l’anno appena trascorso era stato il più caldo mai registrato per l’Europa.

Leggi anche: “Oceani bollenti”, nel 2020 raggiunta la temperatura media più alta della storia

La temperatura media globale della terra e dell’oceano nel 2020 è stata la più alta mai misurata, superando il precedente record stabilito nel 2016 di meno di un decimo di grado.

I sette anni più caldi mai registrati nel mondo si sono verificati tutti dal 2014 in poi, con i 10 più caldi negli ultimi 15 anni. Ci sono stati ormai 44 anni consecutivi in ​​cui le temperature globali sono state superiori alla media del XX secolo.

Gli scienziati hanno affermato che le temperature medie continueranno a salire a causa dell’enorme quantità di gas serra che stiamo espellendo nell’atmosfera.

“Questa non è la nuova normalità”, ha detto Gavin Schmidt, direttore del Goddard Institute for Space Studies della Nasa. “Questo è un precursore di molto altro che dovrà ancora venire.”

La crisi climatica sta alterando drasticamente i processi ambientali in tutto il mondo, come dimostrano tutte le analisi scientifiche del 2020.

“Siamo diretti verso un catastrofico aumento della temperatura di 3-5 ° C in questo secolo”, ha avvertito António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. “Fare pace con la natura è il compito determinante del 21 ° secolo. Deve essere la massima priorità per tutti, ovunque “.