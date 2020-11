Alluvione in Sardegna: a Bitti centro abitato distrutto e strade come fiumi. Si contano 3 morti e 2 dispersi

Terribili immagini e video arrivano dalla Sardegna dove in queste ore il maltempo sta facendo molti danni. In particolare a Bitti, nel Nuorese, il centro abitato è devastato, le strade sono diventate fiumi in piena e si contano 3 morti e 2 dispersi.

Il forte vento e i violenti nubifragi che già da stanotte si sono abbattuti su alcune zone della Sardegna stanno creando molti disagi e, purtroppo, anche vittime. Centri abitati devastati, ponti crollati, strade chiuse e forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari impegnati nelle operazioni di soccorso della popolazione.

Nel frattempo il bilancio delle vittime a Bitti, uno dei centri più colpiti del Nuorese, è arrivato a 3: un uomo travolto dall’acqua mentre si trovava nel suo fuoristrada, un anziano annegato in casa e una terza vittima, probabilmente una donna anziana. Attualmente ci sarebbero anche 2 dispersi.

Il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha fatto evacuare tutte le famiglie residenti nella parte bassa del paese che, tra l’altro, è isolato da questa mattina. Da poco i tecnici dell’Enel sono riusciti ad arrivare nel centro abitato per riparare il guasto alla linea che ha fatto saltare l’elettricità e impedito anche l’uso dei cellulari.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco, il quantitativo d’acqua è superiore di ben 4 volte quello dell’alluvione del 2013, l’uragano Cleopatra che 7 anni fa uccise 18 persone sull’isola.

Le immagini e i video girati dagli abitanti della zona sono davvero impressionanti…

Vi scrivo da #Bitti, dove si teme l’arrivo di una seconda ondata di acqua e fango. Se siete in #Sardegna state chiusi in casa, non mettevi in macchina. La situazione è grave e si teme il peggioramento #AllertameteoSAR @insopportabile pic.twitter.com/tLC37h6fnD — Nicola Pinna (@nicola_pinna) November 28, 2020

#Bitti, acqua e lacrime.

Paese completamente isolato, 3 morti e 1 disperso. Manco il tempo di risollevarsi da Cleopatra, manco il tempo di respirare per il covid.

Oggi tutti i miei pensieri sono lì. pic.twitter.com/7JJbzezntJ — Caterina Sanna (@Caterina_Sanna) November 28, 2020

#Bitti dopo la bomba d’acqua. Una vera tragedia pic.twitter.com/LVPGYlO6Kq — Giovanni Bua (@giovanni_bua) November 28, 2020

#Bitti, #Sardegna, Italia. 2020. In poche ore è caduta l’acqua di un anno e sembra di assistere ad una strada appena bombardata. Con calma poi andrebbero anche fatte ulteriori considerazioni, dato che non è certo la prima volta che accade, e non solo lì.#maltempo #28novembre pic.twitter.com/vwMdVlribJ — Andrea Pecchia (@andrea_pecchia) November 28, 2020

Ore molto difficili stanno vivendo anche gli abitanti di Galtellì, uno dei paesi della valle del Cedrino, dove grandi quantità d’acqua stanno arrivando dalla diga di Preda Othoni. Anche in questo caso il sindaco, Giovanni Santo Porcu, ha disposto l’ evacuazione di 150 persone che risiedono nella parte bassa del paese.

Fonti: Unione Sarda / La Nuova Sardegna / Ansa

