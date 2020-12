Esondazione Panaro, messi in salvo dai vigili del fuoco anche cani e animali

Continuano senza sosta le operazioni di soccorso in provincia di Modena, dove il maltempo e l’esondazione del Panaro ha provocato ingenti danni e costretto centinaia di persone all’evacuazione per mettersi in salvo. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con l’aiuto dei gommoni per salvare gli abitanti rimasti intrappolati nelle case e nelle campagne. Adesso stanno iniziando a recuperare tutti gli animali di compagnia.

Sono davvero numerose le segnalazioni arrivate in queste ore ai vigli del fuoco da parte di cittadini che chiedono di mettere in salvo cani, gatti e altri animali domestici.

In prima linea in queste difficili ore ci sono anche i volontari del Centro Fauna selvatica Il Pettirosso di Modena che hanno pubblicato su Facebook un video che testimonia l’impegno e lo spirito di sacrificio di chi sta prestando soccorso a tanti animali indifesi: