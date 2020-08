L’albero soffocato dal cemento in un parcheggio di Genova è l’emblema del nostro (pessimo) rapporto con la natura

In un parcheggio Ekom di Avegno, provincia di Genova, è stato piantato un albero nel bel mezzo dell’asfalto, praticamente soffocato dal cemento.

La segnalazione è stata pubblicata sul gruppo facebook “Arboricoltori Italiani” dove un utente ha scritto:

“Parcheggio Ekom di Avegno (GE)… Non capisco veramente come si possa fare una cosa del genere.”

Non sono mancati i commenti indignati di altri iscritti per quella che giustamente è stata definita una mostruosità:

“Ma poi non ho mai capito una cosa: che problemi da’ il non asfaltare il pezzetto sotto l’albero? Sono seria, per loro qual è il problema?”

“Definiamolo esperimento, ma come lo bagnano poi?” … “Ma è pura follia!! Chi ha progettato una cosa del genere??” … “Tra l’altro sono gelsi, alberi con elevata rapidità di accrescimento, in particolare diametrico del fusto!!!”

E qualcuno ha ironizzato sulla triste scelta:

“Ahahahahah visto che il foro era molto grande hanno pensato bene di inserire anche una caditoia di ferro per impedire l’accrescimento del fusto 😄”

Purtroppo non sono rare le piante “strangolate” dal cemento e anche se il verde urbano è importante, non si possono costringere gli alberi in spazi così ristretti perché non sono un semplice “arredo”, ma esseri viventi. Che ci danno ossigeno, ombra e assorbono anidride carbonica.

Dovremmo ricordarcelo ogni volta che ne piantiamo uno!

