Terremoto in Albania: nuova potente scossa di 5.1 oggi. Cresce il panico anche tra i soccorritori

In Albania la Terra non smette di tremare, una nuova scossa di magnitudo 5.1 ha colpito il paese oggi, poco prima delle 12, come riporta EMSC, scatenando nuovamente il panico tra i residenti e persino tra i soccorritori.

La scossa con epicentro nel Mar Adriatico, a 40 Km a nord di Tirana, e profondità di 10 km, è stata chiaramente percepita a Durazzo, dove molte persone si sono riversate per le strade. Anche i pazienti dell’ospedale cittadino sono usciti in strada per la paura, ed è già la seconda volta dopo il terribile terremoto di martedì, che ha danneggiato gravemente la struttura.

Nel frattempo a Durazzo si sono formate lunghe file di auto dirette fuori città perché la gente teme nuovi terremoti. Difatti, dopo la prima terribile scossa che ha sconvolto il paese, di magnitudo 6.5, mercoledì ne è stata registrata un’altra di magnitudo 5.6, lungo la costa settentrionale. E ora l’incubo si ripete!

Purtroppo anche il bilancio delle vittime peggiora perché stando agli ultimi dati pubblicati dal premier Edi Rama, ci sarebbero state 41 vittime totali, inclusi 4 bambini e 17 donne. Gli ultimi 2 morti sono stati individuati tra le macerie a Durazzo. E tra le vittime anche la fidanzata del figlio del premier, Kristi Reci di 24 anni, e la sua famiglia.

Photo Credit: EMSC