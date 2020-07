L’Africa si sta lentamente dividendo in due: nascerà un nuovo Oceano

Il continente africano si sta lentamente staccando e secondo gli scienziati sta nascendo un nuovo oceano. Le nuove misurazioni satellitari offrono strumenti preziosi per studiare i movimenti tettonici e la profonda spaccatura che si sta facendo largo in uno dei punti geologicamente più importanti del pianeta.

In uno dei luoghi più caldi della Terra, lungo un arido tratto della regione Afar dell’Africa orientale, è possibile trovarsi nel punto esatto in cui, nel profondo sottosuolo, il continente si sta dividendo. Questa distesa desolata si trova al di sopra del punto in cui tre placche tettoniche che si stanno staccando molto lentamente l’una dall’altra, un complesso processo geologico che secondo gli scienziati al termine spaccherà l’Africa in due creando un nuovo bacino oceanico tra milioni di anni. Al momento a fornire una prova è una grande crepa che si è aperta nel 2005 nel deserto etiope, lunga circa 57 km.

Le sorti geologiche del continente africano sono oggetto di studio da decenni ma grazie alle nuove misurazioni satellitari gli scienziati hanno uno strumento in più per capire cosa accade nelle profondità della Terra.

“Questo è l’unico posto sulla Terra dove puoi studiare come la spaccatura continentale diventa una spaccatura oceanica”,

ha detto Christopher Moore, dottore di ricerca dell’Università di Leeds nel Regno Unito, che ha utilizzato un radar satellitare per monitorare l’attività vulcanica nell’Africa orientale, associata alla frattura del continente.

Si pensa che il nuovo oceano in Africa impiegherà da 5 a 10 milioni di anni per formarsi, ma la posizione della regione Afar ai confini delle placche nubiana, somala e araba lo rende un laboratorio unico per studiare i complessi processi tettonici.

La crosta terrestre è formata da una dozzina di grandi placche, lastre rocciose di forma irregolare che si schiacciano costantemente, si arrampicano, scivolano l’una sotto l’altra o si sovrappongono.

Negli ultimi 30 milioni di anni, la placca araba si è allontanata dall’Africa, un processo che ha creato il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Ma quella somala nell’Africa orientale si sta allontanando anche dalla placca nubiana, staccandosi lungo la Rift Valley dell’Africa orientale, attraversa l’Etiopia e il Kenya.

Ma cos’è che sta causando la spaccatura del continente? Secondo alcune ipotesi, potrebbe essere un enorme pennacchio di rocce surriscaldate che si alza dal mantello sotto l’Africa orientale.

“Con il GPS, è possibile misurare la velocità di movimento fino a pochi millimetri all’anno. Man mano che otteniamo sempre più misurazioni dal GPS, possiamo avere un’idea molto più chiara di ciò che sta accadendo” ha detto Ken Macdonald, geofisico marino e professore emerito presso l’Università della California, Santa Barbara che da anni si occupa di monitorare le placche.

Le osservazioni satellitari dettagliate combinate con ulteriori ricerche sul campo potrebbero anche aiutare gli scienziati a capire cosa sta accadendo sottoterra nella regione di Afar. Ma se l’area è un laboratorio vivente per studiare la spaccatura continentale, l’ambiente non lo rende facile.

“È stato chiamato l’inferno di Dante”, ha dichiarato Cynthia Ebinger, geofisica dell’Università di Tulane a New Orleans, che ha condotto numerose campagne di ricerca sul campo “La città abitata più calda sulla superficie della Terra è lontana. Le temperature diurne spesso raggiungono i 130 gradi Fahrenheit (55°C) e scendono a 95 gradi (35°C) durante la notte. Stiamo cercando di capire la cannuccia che rompe la schiena del cammello”.

Una cosa è certa: col passare del tempo, questi eventi violenti rimodelleranno il continente africano.

“Il Golfo di Aden e il Mar Rosso si immergeranno nella regione di Afar e nella Rift Valley dell’Africa orientale e diventeranno un nuovo oceano, e quella parte dell’Africa orientale diventerà un piccolo continente separato”, ha detto Macdonald.

Le tre placche si stanno separando a velocità diverse. Quella araba si sta allontanando dall’Africa ad una velocità di circa 2,5 pollice all’anno, mentre le due placche africane si stanno separando ancora più lentamente, circa 1-1,5 cm. Durante il loro movimento, il materiale proveniente dalle profondità della Terra si sposta in superficie e forma una crosta oceanica.

“Possiamo vedere che la crosta oceanica sta iniziando a formarsi, perché è nettamente diversa dalla crosta continentale nella sua composizione e densità”, ha detto Moore.

Un processo lento ma che si sta verificando davvero.

Fonti di riferimento: NBCNews

