Accordo sul clima di Parigi: dopo 5 anni tante parole e pochi fatti. Fridays for Future ci chiede di fare una promessa

Sono passati 5 anni dall’Accordo sul clima di Parigi. Cosa è stato fatto per raggiungere l’obiettivo di limitare l’aumento di temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C? Poco o niente, ed è sotto gli occhi di tutti. A ricordarcelo, e a chiedere a tutti noi di fare una promessa e lottare per raggiungere l’obiettivo più ambizioso (quello di limitare l’aumento a 1.5°C), è Fridays for Future.

“ I nostri leader ci hanno deluso. Ci hanno riempito le orecchie di promesse, slogan e bugie. Hanno firmato un accordo senza rispettarlo. In questo modo, mettono in pericolo il nostro presente ed il nostro futuro. La crisi climatica colpisce già tutti al mondo. Gli scienziati sono stati chiarissimi: se non affrontiamo subito l’emergenza climatica, non ci sarà più alcuna possibilità di rimediare. Non possiamo permetterlo. Non possiamo rassegnarci alla loro inazione.

Inizia così l’appello di Fridays for Future, movimento globale per la giustizia climatica e ambientale promosso da Greta Thunberg e composto da ragazze e ragazzi di tutto il mondo, che ora ci chiedono di firmare insieme a loro una promessa: fare tutto il possibile per limitare il riscaldamento globale a 1.5°C, quando attualmente stiamo già a 1.2°C.

“Dobbiamo restare uniti promettendo a noi stessi e agli altri che non smetteremo di protestare finché i leader mondiali non cercheranno di raggiungere un cambiamento fondamentale del sistema per combattere l’ingiustizia climatica e raggiungere gli obiettivi che hanno accettato di raggiungere. Con questa promessa, ci impegniamo a lottare per 1.5. #FightFor1PointFive! “

World leaders say that 2°C is a realistic target, we say1.5 is non-negotiable! Join us! Make a promise to #FightFor1point5! The world needs you🌍🌏🌎

👉Go to https://t.co/AR833VekMw &join thousands as we make this promise to each other &to the world to fight for a better future pic.twitter.com/FQST4PFuuu

— Fridays For Future (@Fridays4future) December 7, 2020