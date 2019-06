Cambiamenti climatici, Trump in visita in Inghilterra alla corte del Principe Carlo, ci ripensa ancora e ammette che esistono. Un passaggio importante ma arrivato dopo ben 75 minuti di dibattito con Sua Maestà.

In visita di stato per la prima volta in Gran Bretagna, Trump ha dichiarato mercoledì all'ITV Good Morning Britain che avrebbe dovuto incontrare il principe di Galles per 15 minuti ma la discussione è durata 90 minuti. Oltre un'ora e un quarto in più del previsto, durante la quale Carlo d'Inghilterra ha cercato di convincere Donald Trump dei pericoli del riscaldamento globale e dei rischi per le future generazioni.

Incalzato dal presentatore Piers Morgan di Good Morning Britain che gli ha chiesto cosa ne pensasse dei cambiamenti climatici, Trump ha risposto:

Pur ammettendone l'esistenza, dunque, il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti sono "puliti" accusando gli altri stati della crisi climatica.

Does the US President believe in climate change?



Trump says he discussed climate change with Prince Charles, who he believes is 'a very good person' who 'wants to have a world that's good for future generations'. pic.twitter.com/QNlXhiS1mO