Nuova eruzione dell'Etna: spettacolari colate di lava, anche nella notte

L'Etna torna ancora a dare spettacolo. Il vulcano siciliano la scorsa notte si è reso protagonista di una nuova eruzione. A monitorarlo è l'Osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che alle 5:37 ha registrato una colata di lava sommitale.

Secondo l'Ingv, questa mattina si sono aperte due piccole fratture eruttive che alimentano l'attività stromboliana, subito sotto al Nuovo Cratere di Sud-Est. Intanto dai crateri sommitali continua l'emissione di ceneri vulcaniche.

L'eruzione in realtà era già stata preannunciata ieri sera dall'aumento dei piccoli terremoti che di solito anticipano un'eruzione e la risalita del magma nei condotti dei crateri. Attorno alle 3.30 del mattino, le telecamere di sorveglianza dell'Ingv hanno registrato l'apertura di una bocca effusiva alla base meridionale del Nuovo cratere di Sud Est e a seguire l'emissione di una colata lavica.

Alle 5.30 circa infatti la lava ha iniziato a venire fuori dalle fratture situate al di sotto del Nuovo cratere di Sud Est.

"Di parossismo proprio non parlerei in questo momento - ha detto il vulcanologo Boris Behnke - c'è una debole attività stromboliana da diverse bocche sui fianchi nord-est e sud-sudest del Nuovo Sud-Est, con emissione di piccole colate di lava. Questa è una tipica attività 'sub-terminale', e fin quando va avanti così, non è per niente pericolosa per le popolazioni".