Tempo pazzerello: nel weekend 28 gradi, ma ancora piogge e temporali

Finalmente diremo addio a freddo e pioggia da Nord a Sud? Le previsioni del tempo per le prossime settimane ci dicono che le temperature sono in aumento e che il vortice polare finalmente si sta allontanando, ma non mancheranno piogge e temporali in molte città.



Che tempo farà nel weekend del 1-2 giugno? Le condizioni meteo dovrebbero essere più stabili rispetto a questi giorni, il sole finalmente dovrebbe non più essere un miraggio in buona parte dell’Italia.

Sicuramente il dato più rilevante è quello delle temperature, perché se ancora non avete fatto il cambio stagione, gli esperti dicono di fare in fretta, perché potremmo svegliarci addirittura con 28 gradi nelle Regioni del centro Nord. Che dire, un clima completamente impazzito.

Caldo anche al Sud dove però non mancheranno ancora rovesci in Puglia, Calabria, Campania, Basilicata. Domenica 1 giugno variabilità su Sud e Lazio con rovesci sparsi nel corso del pomeriggio, mentre bel tempo altrove.

Leggi anche:

Niente primavera quest’anno: in arrivo un altro weekend di piogge e temporali

Dominella Trunfio