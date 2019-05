Violentissimo terremoto di magnitudo 8.2 in Perù: crollate strade e un ponte

Un morto e 11 feriti. È questo il bilancio parziale del violentissimo terremoto di magnitudo 8.2 che ieri ha colpito il Perù. La scossa è stata avvertita in tutto il Sud America. Strade e case crollate ma anche ospedali distrutti e centinaia di evacuati.

È ancora presto per capire l'entità dei danni ma si tratta di un enorme disastro. Il terremoto ha avuto luogo ieri alle 9.41 ora italiana (2:41 ora locale) a una profondità di 134 km secondo quanto riportato dall'Ingv.

Il Centro nazionale per le operazioni di emergenza in Perù ha seganalato la morte di un uomo di 48 anni della regione di Cajamarca, nel cuore dell'Amazzonia peruviana. Altre 11 persone risultano ferite ma il numero è destinato ad aumentare.

Centinaia i danni agli edifici con crolli in 5 scuole, in 2 templi e in 4 strutture sanitarie. Crollati anche due ospedali. Tra le città più colpite vi è Yurimaguas. Il sisma è stato avvertito anche a Lima, a Caracas in Venezuela e a Quito, in Ecuador.

Il presidente peruviano Martin Vizcarra si è recato nelle zone più colpite dal terremoto.

"Abbiamo già segnalazioni di feriti, di case colpite, autostrade collassate e anche un ponte che collega Yurimaguas a Tarapoto è crollato", ha detto Vizcarra. "È un terremoto che colpisce l'intera giungla peruviana. Stiamo coordinando per stabilire un ponte aereo per il trasporto di persone che hanno un'emergenza", ha detto il presidente.

Le foto e i video del terremoto

Il ministero degli interni del paese ha twittato le foto di case danneggiate nella regione settentrionale dell'Amazzonia, aggiungendo che la polizia è sul posto per proteggere le aree colpite.

#Yurimaguas Agentes de la @PoliciaPeru se encuentran patrullando las calles para dar calma a la población y recibir información sobre derrumbes de viviendas debido al fuerte sismo. No hay información de víctimas hasta el momento. pic.twitter.com/kJ0GXxERe6 — Mininter Perú (@MininterPeru) 26 maggio 2019

Qui altre immagini e video:

This is #Yurimaguas in Peru's Loreto region after the strong M8,0 earthquake. It was shared by firefighters. #temblorpic.twitter.com/LdHL3edzWS — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 26 maggio 2019

Las primeras imágenes desde #Yurimaguas pic.twitter.com/9VTDaaEI7g — Luis Enrique L Ch (@LuisLCh) 26 maggio 2019

Nos llegan primeras imágenes del sismo en #Yurimaguas, la mayor ciudad cerca al epicentro del terremoto de 7.5 en #Loreto. Casas derrumbadas y vías bloqueadas. Vía @spaciolibre @clanseros.

Atentos a las réplicas!! pic.twitter.com/XqZ3MbzAZh — Bestias Al Volante (@BestiasAlVolant) 26 maggio 2019

Il terremoto più violento degli ultimi 12 anni

Il Perù si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco, un arco di linee di faglia che circonda il bacino del Pacifico ed è soggetto a frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche. Il paese sudamericano registra circa 200 terremoti all'anno, la maggior parte dei quali passa inosservato, non quello di ieri purtroppo.

Anche se quello del 26 maggio è stato il sisma più violento ad aver colpito il Perù negli ultimi 12 anni, a gennaio 2018 una scossa di magnitudo 7,1 ha colpito il sud del Perù, uccidendo 2 persone e 65 sono rimaste ferite.

Ad agosto 2007 un altro terremoto con magnitudo pari a quello di ieri di ha colpito una zona non a circa 160 km dalla capitale peruviana di Lima, uccidendo circa 514 persone.

Terremoto in Calabria

Anche se di più lieve entità, oggi alle 9.58 ora italiana una scossa di magnitudo 3.8 ha colpito la Calabria, con epicentro nell'entroterra, a San Pietro di Caridà. La scossa è stata avvertita nettamente in tutta la regione, addirittura fino a Messina. Per fortuna non risultano danni a persone e cose.

