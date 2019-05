Fino a poche ore fa la calabrese Acri era l'unica città italiana ad aver dichiarato lo stato di emergenza climatica. Oggi arriva un grande passo in avanti, che segue le dichiarazioni di Paesi come l'UK e l'Irlanda: ora anche Milano si muove e approva la mozione relativa alla "dichiarazione di emergenza climatica e ambientale" in città.

Il consiglio comunale, infatti, ha dato via libera al documento del consigliere del Pd Carlo Monguzzi con 31 voti favorevoli (e 6 contrari). E' il grande risultato ottenuto dalla battaglia portata avanti dal movimento locale Friday for future, che proprio nei giorni precedenti era sceso in piazza per chiedere al comune di dichiarare l'emergenza climatica e le azioni conseguenti volte ad evitare l'acuirsi della crisi.

Centinaia di attivisti avevano attraversato Milano in bicicletta rivendicando una città senza auto e con mezzi accessibili per tutti e tutte. E ora arriva il documento che impegna il sindaco:

"a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale, a predisporre entro sei mesi iniziative per la riduzione delle emissioni e per l'introduzione di energie rinnovabili, per incentivare il risparmio energetico nei settori della pianificazione urbana, nella mobilità, negli edifici, nel riscaldamento e raffreddamento, sviluppando ulteriormente il progetto di riforestazione urbana già in atto".

La città aderisce ufficialmente anche allo sciopero mondiale contro i cambiamenti climatici del‪ 24 maggio 2019‬, quando i giovani ispirati da Greta Thunberg torneranno nelle piazze di tutta Italia per riprendersi il Pianeta e il loro futuro.

Roberta Ragni

