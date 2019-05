Terremoto in Puglia: scossa di 3.9 a Barletta. Scuole evacuate

Terremoto in Puglia. Alle 10.30 di questa mattina una violenta scossa ha colpito Barletta e dintorni. A Trani, disposta l'evacazione delle scuole.

Minuti di paura nella provincia di Barletta-Andria-Trani. La scossa, per fortuna l'unica registrata al momento, si è verificata alle 10.13 a una profondità di 34 km e con magnitudo 3.9.

L'epicentro è stato localizzato dall'INGV a 4 km da Barletta. A Trani (9 km dall'epicentro), le autorità cittadine hanno fatto evacuare tutte le scuole mettendo in salvo gli studenti.

Tanta la paura e molte le persone fuggite in strada. Per fortuna al momento non sono stati segnalati feriti e gravi danni anche se a Trani è stato registrato un crollo che ha riguardato la chiesa di San Domenico, già recintata in quanto pericolante.

La scossa è stata avvertita anche a Bari che si trova a circa 50 dall'epicentro. Anche nel capoluogo pugliese sono stati evacuati gli edifici pubblici per paura di crolli.

#21maggio 10:13 registrato evento sismico 3.9 ML con epicentro localizzato tra i comuni di Barletta, Andria e Trani. Elicottero in zona per ricognizione aerea, al momento non sono giunte richieste di soccorso o segnalazioni di danni alle sale operative dei #vigilidelfuoco — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 21 maggio 2019

Il terremoto ha raggiunto addirittura la Basilicata, segnalato anche dagli abitanti di Matera, e fino a Potenza.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso