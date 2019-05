Una vera e propria discarica. È questo ciò che è apparso agli occhi elettronici del sottomarino Victor sceso a 2.200 metri di profondità, al largo delle coste francesi. Un tappeto di rifiuti ricopriva i fondali marini.

Che i nostri mari siano ormai invasi dai rifiuti, soprattutto di plastica, è un fatto accertato ma vedere coi propri occhi cosa accade al di sotto della superficie vi lascerà a bocca aperta.

Domenica scorsa, il programma "13h15, le Dimanche" trasmesso sul canale francese France 2, ha dedicato un episodio della sua serie "Fragile Planete" ai mari e agli oceani. Seguendo un team di ricercatori, i giornalisti sono stati in grado di vedere lo stato delle profondità del Mediterraneo, considerati addirittura il mare più inquinato del mondo.

Le immagini sono davvero sconvolgenti anche se ormai non dovrebbero più stupirci purtroppo:

Il video mostra la spazzatura che si accumula sul fondo del mare, creando vere e proprie dune di rifiuti.

Secondo François Galgani, biologo di IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer), 300.000 tonnellate di rifiuti vengono portate in superficie, briciole rispetto alla quantità rimasta sul fondo. Secondo lo scienziato, si tratta appena dell'1% del totale.

"I rifiuti si accumulano negli oceani. Quelli che si vedono in superficie non sono nulla rispetto a quelli che sono in fondo al mare" spiega l'Ifremer.