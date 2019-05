Sacchi cancerogeni abbandonati lungo il torrente Agno, nel Vicentino

Insoliti sacchi bianchi, abbandonati in Veneto, lungo gli argini del torrente Agno, a Trissino. È quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Purtroppo, il contenuto è davvero preoccupante visto che contengono rifiuti cancerogeni.

A lanciare l'allarme è stato Vicenza Today, secondo cui da qualche giorno chi passa lungo la strada sterrata che costeggia il torrente Agno, a Trissino, comune dell’Ovest Vicentino, ha notato la presenza di una grande quantità di sacchi bianchi, la cui origine finora è sconosciuta. I sacchi si trovano a ridosso del cantiere della Superstrada pedemontana veneta (Spv), ancora in costruzione.

Gli abitanti della zona da tempo si dicono preoccupati. Su alcuni sacchi infatti è possibile leggere il codice identificativo "Cer 170503* Hp 7" ossia "la terra o le rocce contenenti sostanze pericolose". Inoltre, la categoria di appartenenza, nota gergalmente come "Caratteristica di pericolo" è il gruppo 7, o meglio Hp7 ossia quella di "cancerogeno". In alte parole, il codice si riferisce a una categoria di rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

Nei giorni scorsi, i rappresentati del Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa che da anni si batte contro la Spv, si sono recati sul posto verificando l'effettiva presenza dei sacchi bianchi. Queste le parole dell’architetto Massimo Follesa, portavoce del Coordinamento:

"Ecco i ritrovamenti di materiale cancerogeno che a Trissino sono stati depositati lungo il sedime della Pedemontana Veneta, così sembrerebbe, dopo che il Concessionario, ovvero la Sis, ha correttamente proceduto ad insacchettare una quantità impressionante di materiale proveniente non si sa bene da dove e non si sa bene da quanti anni rimasto in condizioni poco acconce alla salute pubblica. Nessuno sa da dove provengano tali inquinanti e per quanto tempo siano rimasti occultati senza che se ne avesse evidenza" si legge sul sito del Coordinamento.