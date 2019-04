Ex Ilva: nel 2020 la maxi copertura che promette di salvare Taranto dai veleni

Promette di salvare il quartiere Tamburi e Taranto dalla diffusione delle polveri trasportate dall'acciacieria ex Ilva nell'aria. Appare così la copertura dei parchi minerali, un'opera gigantesca che promette di azzerare le polveri ma che lascia comunque dei dubbi sull'effettiva messa in sicurezza e bonifica del territorio.

Un enorme cappello che oltre a cambiare lo skyline tarantino dovrebbe evitare la dispersione delle polveri, troppo spesso accusate di aver ucciso bambini e adulti, colpevoli solo di vivere a Taranto.

Come aveva già evidenziato la maxiperizia ambientale ordinata dal gip Patrizia Todisco, ogni anno dai parchi minerali si sollevavano circa 700 tonnellate di polveri di ferro e carbone. La stessa Arpa Puglia aveva fatto sapere che l’unica possibile soluzione al problema fosse la copertura.

Nei giorni scorsi, la nuova proprietà, ArcelorMittal, ha annunciato che è stato innalzato il terzo arco del Parco minerale con 10 giorni di anticipo.

"Un’opera che – a lavori completati – avrà un ruolo decisivo nel limitare la dispersione di polveri verso la città, in particolare nel quartiere Tamburi. I minerali presenti nei parchi primari saranno infatti messi sotto copertura entro la fine del 2019, quasi 19 mesi prima della scadenza stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio del settembre 2017. Entro maggio 2020 verrà invece completata la copertura dei fossili: e anche in questo caso saremo in anticipo rispetto al termine di scadenza previsto dallo stesso Decreto".