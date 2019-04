Pasqua e Pasquetta col sole o con la pioggia? Ecco cosa dicono le previsioni

Pasqua e Pasquetta all'insegna del maltempo? Secondo le previsioni, un ciclone dovrebbe abbattersi sul nostro paese, portando freddo, pioggia e neve ad alta quota ma per l'Aeronautica militare splenderà il sole in gran parte del paese.

Poco importa che le festività pasquali quest'anno ricadano a fine aprile, quando ormai la primavera è in piena attività. Il maltempo incombe sempre su Pasqua e Pasquetta anche se è presto per avere previsioni dettagliate.

All'insegna dell'ottimismo l'ultimo aggiornamento dell'Aeronautica Militare secondo cui dal 15 al 21 Aprile, quindi per tutta la settimana di Pasqua avremo un aumento della pressione sull'area centroccidentale mediterranea. In altre parole, sull’Italia centrosettentrionale avremo giornate soleggiate e temperature superiori alla media.

Al meridione invece arriverà una depressione proveniente dal Mediterraneo orientale che porterà precipitazioni leggermente superiori al periodo di riferimento. Avremo quindi piogge al sud, bel tempo al centro nord. In ogni caso, per maggiore precisione è meglio attendere il prossimo bollettino, che verrà reso noto il 12 aprile.

Meno ottimistiche le previsioni di IlMeteo che parla addirittura di un ciclone di Pasqua, che si abbatterà sull'Italia tra il 19 e il 20 aprile. La perturbazione, proveniente dalla Russia,

"attanaglierà nella sua morsa gran parte delle nostre regioni proprio nei giorni di Pasqua, di Pasquetta e per gran parte delle vacanze. Oltre all'aria più fredda interverranno ancora una volta le correnti Atlantiche che alimenteranno, insieme all'aria più fredda da Est, il vortice perturbato".

Eppure secondo l'Aeronautica, la settimana di Pasquetta sarà all'insegna del bel tempo, con un'area di alta pressione che si tradurrà in condizioni di tempo stabile e soleggiato e temperature miti.

Anche il colonello Giuliacci è dello stesso avviso, come spiega in questo video. A suo avviso infatti è impossibile fare previsioni attendibili a lungo termine. Per questo, prima di lanciare anatemi e inutili allarmi, è meglio attendere i giorni immediatamente precedenti. Allo stesso modo, non possiamo sapere come sarà il tempo questa estate.

Teniamo pronto l'ombrello e il Piano B per Pasquetta, ma programmiamo anche una bella gita fuori porta o un pic-nic all'aria aperta.

