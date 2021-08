Dagli scienziati 31 consigli che possiamo seguire subito e ogni giorno per ridurre l’inquinamento da plastica nei mari

Mari e oceani sono ormai invasi da tonnellate di rifiuti di plastica. Un dramma silenzioso, che sta mettendo a rischio interi ecosistemi e numerose specie marine, che sempre più spesso ingeriscono microplastiche. E, che lo si voglia ammettere o no, ognuno di noi è in parte responsabile di questa situazione. Basti pensare a tutta la plastica che produciamo giornalmente con grande leggerezza. Se vogliamo invertire la rotta, l’unico modo è ridurre il nostro impatto ambientale. Come? Con dei piccoli gesti quotidiani, che – se fatti con costanza – possono davvero fare la differenza per il Pianeta.

Per aiutarci in questa missione un team di scienziati dell’Università di Hull ha elaborato una lista con 31 preziosi che possiamo tutti mettere in pratica ogni giorno, a partire da subito. A primo impatto potrebbero sembrare troppe, ma in realtà si tratta di semplici regole alla portata di tutti. Qualche esempio? Acquistare uno spazzolino in bambù invece di uno di plastica e dire basta ai palloncini, altamente inquinanti per l’ambiente.

31 consigli preziosi da seguire ogni giorno per combattere l’inquinamento

Usa sempre una borsa riutilizzabile per fare la spesa Porta con te una bottiglietta (meglio ancora una borraccia) invece di acquistare bottiglie di plastica Evita di usare le cannucce. Se proprio non puoi farne a meno, opta per quelle riutilizzabili Basta con le posate usa e getta! Porta da casa quelle lavabili Utilizza tazze e bicchieri riutilizzabili per le bevande come il caffè Opta per mascherine lavabili per proteggere te stesso e il Pianeta Non sprecare fazzoletti inutilmente Pulisci i denti, ma anche il Pianeta. Acquista uno spazzolino in bambù invece che di plastica Compra tè sfuso Opta per una lunch box invece di sprecare imballaggi per il cibo Compra all’ingrosso Passa ai pannolini e agli assorbenti lavabili Riduci e riusa quando possibile Quando prendi cibo da asporto, chiedi di poter utilizzare i tuoi contenitori Basta con la pellicola usa e getta per i cibi. Opta per alternative sostenibili Condividi e prendi in prestito i libri invece di acquistarli Dì addio alle gomme da masticare (estremamente inquinanti per l’ambiente) Basta con decorazioni usa e getta contenenti microplastiche. Decora usando materiali più sostenibili Utilizza bottiglie di vetro riutilizzabili per il latte e i succhi di frutta Compra vestiti di seconda meno e fai sistemare i tuoi preferiti quando si rovinano Acquista detersivi, shampoo e bagno schiuma alla spina per non produrre rifiuti di plastica Smetti di fumare (i filtri delle sigarette sono inquinanti) Utilizza spugne di origine vegetale per lavare i piatti Pianta alberi Coinvolgi i bambini nella lotta alla plastica Dì stop ai palloncini. Le alternative esistono! Abbandona lo scotch in plastica per passare a quello di carta Acquista solo mollette di legno, evitando quelle di plastica Usa penne che possono essere ricaricate Fai la spesa in maniera intelligente, evitando sprechi e considerando il tipo di imballaggio Prepara dolci in casa invece di comprarli al supermercato

Se iniziare a mettere in pratica queste regole tutte insieme vi sembra troppo complicato, non preoccupatevi. Iniziate a seguirne alcune. Una volta entrati nell’ottica del rispetto per il Pianeta, attuare le altre vi verrà sempre più facile e spontaneo! L’importante è iniziare da qualche parte.

Fonte: The Conversation

