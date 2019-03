Disastro ambientale: il lago Patria si tinge di nero, dalla foce al mare

Ancora un disastro ambientale. Un'onda nera sta deturpando la foce del lago Patria, a Giugliano, in Campania, finendo in mare.

Una macchia scura è stata trasportata dalla foce alle acque marine del comune campano. Il lago di Patria o lago Patria è il più grande lago costiero della Campania. La sua superficie copre circa 2 km² e ricade nel comune di Giugliano, alle porte di Napoli. Qui si sta consumando un altro disastro, la cui origine appare ancora ignota.

A segnalare il malsano colorito della foce del lato è stato Giuseppe D’Alterio, consigliere comunale dei Verdi di Giugliano, che ha sollecitato anche l’intervento del Presidente della Riserva Naturale di Lago Patria.

“Ci è stata segnalata tramite foto che l’acqua della foce del nostro lago ha un colore nero, mentre l’acqua del mare ha colore marrone. Sospettiamo che possa trattarsi di uno sversamento illegale. Siamo particolarmente preoccupati per la fauna marina che potrebbe essere danneggiata” sono le sue parole.

Le acque nere infatti hanno già raggiunto il mare e le conseguenze potrebbero essere davvero preoccupanti.

Questa mattina l’Arpac ha effettuato un sopralluogo lungo la fascia costiera per prelevare un campione d’acqua.

Come spesso accade nel caso di sversamenti illegali, purtroppo sia la fauna del lago che quella marina sono le prime vittime innocenti, così come gli uccelli che vivono in quelle zone.

"Gli autori di questo scempio, qualora si profilino delle responsabilità di qualsiasi tipo, dovranno essere puniti con la massima severità” prosegue D’Alterio.

Purtroppo, il Lago Patria è tristemente noto per altre vicende. Qui infatti, secondo le dichiarazioni rilasciate dal pentito Carmine Schiavone, la camorra avrebbe riversato rifiuti tossici provenienti dal Nord Italia. Da Giugliano a Mondragone, queste terre insieme ai loro corsi d'acqua sono stati letteralmente avvelenate.

Qui di seguito le terribili immagini del disastro:

