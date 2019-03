In Cina è esploso un impianto chimico: morti, feriti e tragedia ambientale in corso

Sale a 47 morti il bilancio delle vittime dell’esplosione all’impianto chimico della Tianjiayi Chemical e le aree limitrofe a Yancheng, nella provincia cinese del Jiangsu. Operazioni ancora in corso, ma si parla di quasi 500 feriti.

I dati forniti dalle autorità locali descrivono un quadro devastante: 90 tra i feriti sono in condizioni tragiche, mentre 86 mezzi dei vigili del fuoco continuano a lavorare incessantemente per salvare le persone.

Nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo c’è una nube tossica e fiamme al di sopra della struttura che produce fertilizzanti. Uno scenario apocalittico perché l’incendio avrebbe prodotto anche un sisma di magnitudo 2.2.

L’esplosione è avvenuta giovedì 21 marzo alle 14.50 (in Italia 7.50) nello stabilimento della Tianjiayi Chemical che si trova in un’area dove sono presenti molte industrie chimiche.

Le fiamme partite dalla struttura si sono poi propagate anche nelle fabbriche vicine e in una scuola, ferendo alcuni bambini.

In China, Tianjiayi Chemical Co., Ltd. explosion accident 1 pic.twitter.com/HmZkMYHfJl — Samuel (@chnsed) 21 marzo 2019

Il presidente cinese Xi Jinping, in visita in Italia, ha chiesto che vengano al più presto scoperte le cause dell’esplosione, ma non è la prima volta che si verificano incidenti del genere dovuti spesso a precarie norme di sicurezza.

Ricordiamo che a novembre, un camion cisterna con combustibile chimico era esploso a 100 chilometri da Pechino. Mentre si continua a indagare e capire se, China Daily ricorda che in passato l’azienda proprietaria della struttura, che produce più di trenta tipi di composti chimici, alcuni dei quali molto infiammabili, era stata multata per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Dominella Trunfio

Foto: Afp