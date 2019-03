Sembra uno tsunami, ma sono nuvole: la spettacolare shelf cloud su Pescara (FOTO E VIDEO)

Un fenomeno talmente spettacolare da sembrare finto, ma è accaduto davvero. Ieri al Pescara una enorme nuvola scusa è apparsa nel cielo. Un vero e proprio tsunami di nuvole.

Il fenomeno ha lasciato tutti col fiato sospeso. Le sue origini in realtà sono ben note. Si tratta dello Shelf Cloud o nuvole a mensola.

A generare questa enorme nube è stato l'arrivo di un fronte di aria fredda che generalmente precede l'arrivo di un temporale. Ed è quello che è accaduto a Pescara dove le colonnine di mercurio sono letteralmente crollate nel giro di qualche ora. La temperatura è passata infatti da 18 ai 7° gradi.

Non si tratta di un fenomeno raro ma certamente ogni volta che viene avvistato suscita sempre clamore proprio per la sua spettacolarità. Questa nuvola può assumere varie forme. Ad esempio, se inarcata, può lasciar pensare a movimenti delle masse d’aria di tipo rotatorio, come ha spiegato CentroMeteo.

La nube può avere origine anche in caso quando masse d'aria fredde si scontrano con altre più umide e calde. Accade infatti che

" il fronte freddo al suo arrivo solleva violentemente le masse d’aria più calde preesistenti al suolo, le quali risalendo condensano dando vita alla Shelf".

Un evento simile e ancora più spettacolare si è verificato nel 2012 in Florida, quando le spiagge di Panama City vennero investite da questo vero e proprio tsunami di nuvole. Come spiegò allora il metereologo Dan Satterfield,

“l'aria fredda proveniente dal mare era quasi al punto di saturazione, con una temperatura vicina ai 20° C. L'aria a questa temperatura può contenere solo una certa quantità di vapore acqueo, che si condensa e forma una nuvola”.

A Pescara e dintorni sono rimasti tutti a bocca aperta. Sono state tantissime le immagini e i filmati condivisi su Facebook, Twitter e Instagram

Madre Natura non finirà mai di stupirci!

FOTO E VIDEO CONDIVISI SUI SOCIAL

Il mio balcone. Pescara bella mi...! pic.twitter.com/jrtPBl8lDg — Salvatore #facciamorete (@Salvato68652937) 12 marzo 2019

