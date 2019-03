I Paesi più inquinati del mondo e d'Europa. La triste classifica 2019

All’India va il triste primato di Paese più inquinato al mondo: delle prime 50 città con i livelli più elevati di anidride carbonica nell’atmosfera, 22 si trovano nel subcontinente e di queste 7 sono tra le prime 10.

Sono i dati che emergono da un rapporto appena pubblicato da Greenpeace in collaborazione con AirVisual, secondo cui la città con l’aria più irrespirabile è Gurugram, sobborgo di Delhi (che si trova all’ottavo posto) con un indice medio di qualità dell’aria di 135,8 nell’arco di tutto il 2018 (il triplo del livello ritenuto accettabile dalla Agenzia americana per la protezione dell’ambiente).

Cina e India sempre in testa, dunque: se da un lato le due nazioni sono balzate agli onori delle cronache grazie ai loro programmi di piantagione di alberi, non smettono dall’altro di registrare un numero scioccante di città sotto la morsa dello smog.

Il rapporto parte con un dato scioccante: l’inquinamento atmosferico provocherà circa 7milioni di morti a livello mondiale nel prossimo anno, con un costo per l’economia mondiale quasi 225 miliardi di dollari. Gli ultimi dati compilati nel report rivelano una distribuzione diffusa ma ineguale dell’inquinamento da particolato PM2.5 e un accesso limitato alle informazioni pubbliche.