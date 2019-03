Grave incidente su una piattaforma petrolifera di proprietà di Eni, al largo di Ancona. Una gru si è sganciata colpendo un'imbarcazione su cui si trovavano due persone. Disperso l'operaio a bordo della gru.

È successo questa mattina sulla piattaforma Barbara F, che opera 60 km al largo di Ancona. Durante alcune operazioni di carico, una gru si è improvvisamente staccata finendo in mare e portando con se l'operaio che la stava manovrando. La gru sarebbe caduta a causa di un cedimento strutturale.

L'incidente ha coinvolto anche altre due persone, che si trovavano a bordo di una barca di rifornimento. I due uomini sono rimasti feriti.

In azione i Vigili del fuoco, alla ricerca del disperso:

#Ancona #5mar 9:30, intervento in atto dei #vigilidelfuoco per la ricerca di un operaio caduto in mare a seguito del cedimento strutturale di una gru su una piattaforma petrolifera al largo della costa — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 marzo 2019

Dal canto suo, Eni ha fatto sapere tramite un comunicato sul proprio sito che

"secondo le prime ricostruzioni, la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell’imbarcazione".

Al momento non si sa altro. Come conferma Eni, l'uomo non è ancora stato trovato e sono ancora in corso le operazioni di soccorso e ricerca.

Francesca Mancuso