Case distrutte, auto accatastate, crolli e devastazioni. Scene apocalittiche arrivano dall'Alabama dove diversi tornado caratterizzati da venti fino a 260kmh hanno ucciso almeno 23 persone.

È successo bella Contea di Lee, in Alabama, dove da ieri diversi tornado hanno messo a dura prova lo stato ma anche la Georgia. La contea di Lee è sicuramente la zona più colpita. Lo sceriffo Jay Jones ha raccontato:

"È come se qualcuno avesse preso una lama e avesse raschiato il terreno".

Il ciclone ha distrutto un'area lunga diversi km a circa 95 km da Montgomery. Il numero di feriti è in continuo aumento e il bilancio delle vittime non è ancora definitivo. Tra i morti anche due bambini. A causa delle condizioni meteo estreme, i soccorsi sono rimasti sospesi a lungo.

Più di 35.000 persone tra Alabama e Georgia sono rimaste senza elettricità dopo i tornado, i forti venti e i temporali.

Non si aspettano altri tornado lunedì o per il resto della settimana, ha assicurato lo Storm Prediction Center.

"L'aria più fredda spazzerà verso sud-est il maltempo, con temperature che scenderanno in direzione sud verso la Georgia centrale e attraverso la maggior parte dell'Alabama entro lunedì mattina", ha detto Kristina Pydynowski di AccuWeather.

Quelli di oggi sono stati i tornado con più vittime degli ultimi due anni negli Usa. L'ultima volta in cui così tante persone hanno perso la vita è stata il 22 gennaio 2017, quando vi furono 16 morti nel sud della Georgia.

LE FOTO E I VIDEO

Tante le immagini dure e i video postati nelle ultime ore anche sui social.

Video shows destruction in Beauregard, Alabama after tornado leaves at least 14 people dead, according to officials in Lee County. https://t.co/Nh2TAH8mVz pic.twitter.com/6keijqTy3g — ABC News (@ABC) 4 marzo 2019

SHOCKING VIDEO: A puppy was rescued from rubble after a tornado struck Lee County, Alabama on Sunday afternoon. WRBL News reports at least 14 are dead as a result of the tornado. (Source: WRBL News Columbus, GA). pic.twitter.com/LKsaAy3aW5 — WKRG (@WKRG) 4 marzo 2019

Parts of Eufaula, Alabama (Barbour County) are now unrecognizable after a strong tornado hit earlier today.



This includes the Northside Fire Station located next to the Municipal Airport... the insulation from that building is now tangled in the snapped trees. #ALwx pic.twitter.com/bwLEjx2zfV — Amanda Curran ☼ (@WSFA_Amanda) 4 marzo 2019

