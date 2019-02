Sì, è stato il più potente terremoto della storia dell'Inghilterra sudorientale negli ultimi 50 anni. E sì, ha fatto sobbalzare i residenti nelle prime ore di questa mattina. Ma niente di più.

Il terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito una zona vicino a Newdigate, non lontano dall'aeroporto di Gatwick, poco prima delle 3,45. Nessun danno a cose e persone, ma tantissima ironia in rete.

Il fenomeno, per quanto non di forte entità, resta rarissimo per la zona di Londra e dintorni, dove le scosse non fanno affatto parte della storia.

Da qui, risulta chiara l'agitazione in tutta la regione, con persone che si sono svegliate e riversate in strada, a sud di Londra.

Mentre molti erano preoccupati, altri si sono affrettati a sdrammatizzare il panico su Twitter.

Gli utenti hanno iniziato a scherzare sulla "devastazione" causata dal terremoto, mostrando immagini di sedie e cassonetti caduti.

#earthquake



Look at the sheer amount of devastation that this has caused..... National emergency.... We need a charity concert to raise money to rebuild pic.twitter.com/VM7Zwdbwr3 — 🙄🙄🙄 (@_neillien_) 27 febbraio 2019

BREAKING:

Teacups rattle and at least one garden rake falls over as massive #earthquake strikes southern England. pic.twitter.com/nhV4RTtzBB — The Urban Spaceman (@conal_fitz) 27 febbraio 2019

Insomma, un evento raro, ma che di certo 'impalldisce' se paragonato al terremoto di magnitudo 7.5 che oggi ha fatto tremare l'Ecuador. Il sisma si è verificato una ventina di km a sud della città di Macas, ed è stato avvertito anche in Colombia e Perù.

Roberta Ragni

Leggi anche: