Si preannuncia un week end di gelo e di neve anche a bassa quota. Se oggi abbiamo avuto un assaggio del calo delle temperature, sabato e domenica faremo i conti con un clima letteralmente polare.

Avevamo vissuto giornate miti. Lo scorso fine settimana abbiamo avuto quasi un assaggio di primavera ma questa parentesi sembra essersi momentaneamente chiusa. Già dalle prossime ore potrebbe arrivare la neve anche a bassa quota al CentroSud.

L'alta pressione sub tropicale, responsabile delle temperature miti, si sta spostando verso i Balcani lasciando il posto a venti gelidi provenienti dal Nord Europa.

Sabato 22 febbraio, neve al Sud

Il maltempo riguarderà soprattutto le regioni meridionali e quelle del medio e basso Adriatico. In Abruzzo e Molise si attendono temporali e nevicate fino in pianura. Situazione analoga anche in Puglia. Anche in Basilicata, Calabria e Sicilia arriverà la neve anche a quote molte basse e fin sulle coste:

Spiega l'Aeronautica militare che al Sud il maltempo sarà

"un po' ovunque con fenomeni deboli ma in intensificazione pomeridiana, più decisa su Basilicata, Calabria e Sicilia, che risulteranno in prevalenza nevosi già a quote pianeggianti".

Domenica 23 febbraio, temperature ancora in calo

Anche la domenica sarà all'insegna del freddo e del maltempo soprattutto in Sicilia e in Calabria con piogge diffuse e nevicate al di sopra dei 600 metri ma dal pomeriggio i fenomeni saranno in attenuazione.

Al Nord a dominare sarà il bel tempo, pur con temperature spesso prossime allo zero in molte città, da Torino a Firenze.

Al Centro, la situazione comincerà a migliorare sui settori adriatici con qualche residua nevicata a bassa quota sull'Abruzzo e il nord del Molise ma solo in primissima mattinata.

Da lunedì il sole tornerà a splendere su tutta l'Italia e le temperature saranno in rialzo.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso