Una strana neve nera ha ricoperto una regione della Siberia. I residenti hanno pubblicato un filmato che mostra intere strade invase da una melma scura.

Nel video, girato a Kiselyovsk, città nella regione di Kuzbass, una donna guida oltre mucchi di neve color carbone che si estendono fino all'orizzonte, coprendo un parco giochi per bambini e i cortili di edifici residenziali. Le scene sono state descritte come "post-apocalittiche" dai media russi.

Si tratta di una zona ricca di miniere di carbone a cielo aperto. E secondo gli attivisti è proprio la polvere di carbone a colorare di nero la neve di Kuzbass.

Un funzionario delle centrali a carbone ha riferito che lo scudo che impedisce alla polvere di carbone di fuoriuscire dalla fabbrica aveva funzionato male. In ogni caso, le nevicate nere tossiche sembrano essere comuni nell'area e non sono necessariamente legate a un'unica fonte .

Le conseguenze per la salute sono disastrose. Secondo quanto riportato dal Guardian, lì vivono 2,6 milioni di persone e l'aspettativa di vita è inferiore di tre o quattro anni rispetto alla media nazionale della Russia. Anche il cancro, la paralisi cerebrale infantile e i tassi di tubercolosi nella regione sono tutti al di sopra della media.

Nonostante le tensioni politiche tra Mosca e Londra, la Russia è il principale fornitore di carbone britannico. Le miniere russe hanno coperto circa la metà del fabbisogno della Gran Bretagna nel 2017 e il 90% del carbone proviene proprio dalla regione di Kuzbass.

