Anche la magnifica baia di Mont Saint-Michel è disseminata di pezzi di plastica. Gli allevamenti di ostriche e cozze i principali imputati

120 aziende, con circa 600 dipendenti, producono qui alcune delle ostriche più famose della Francia e le cozze, le uniche che possono vantare la denominazione DOC. Ma proprio queste ditte di allevatori sarebbero le principali responsabili dell’inquinamento da plastica di uno dei siti più belli al mondo: Mont Saint-Michel, l’isolotto patrimonio Unesco famoso per le sue maree.

Ora il rimpallo è ovviamente tra gli ambientalisti, che chiedono azioni mirate a difendere l’ambiente e l’immagine di Mont-Saint-Michel, e gli allevatori, che invece fanno orecchie da mercante.

Il problema è che per proteggere le loro preziose coltivazioni, i produttori di bivalvi e di ostriche usano materiali diversi, come le reti che tengono le cozze, ma anche coni di plastica per impedire ai granchi e agli uccelli di attaccare. Tuttavia, durante le maree e le tempeste molto potenti su questa costa, il mare strappa via regolarmente questi diversi elementi prima di scaricarli in massa sul litorale.

“ È inammissibile che in un sito così favoloso come Mont-Saint-Michel, classificato Patrimonio mondiale dell’Unesco, gli escursionisti possano ritrovarsi faccia a faccia con dei veri pezzi di rifiuti di plastica. Immaginate se, dopo la loro visita sulla Torre Eiffel, i turisti stranieri scoprissero un inquinamento così sul Champ-de-Mars. Non lo tollererebbero per un secondo ”, commenta Pierre Lebas, presidente degli Amis du rivage de la baie du Mont-Saint-Michel.

La soluzione? Secondo Sylvain Cornée, vice-presidente del Comité régional de la conchyliculture de Bretagne-Nord, “ sarebbe suicida trascurare l’ambiente dal quale siamo interamente tributari. Ma il mare e le tempeste sono perfino più forti dei materiali che utilizziamo. È vero, c’è una parte di perdita di questi rifiuti che non possiamo evitare ”.

Spiega quindi che gli allevatori si rivolgono “ a un’associazione di reinserimento che, tre giorni al mese, dopo ogni grande marea, raccoglie i rifiuti lungo il litorale. Inoltre, abbiamo numerato alcuni materiali per vedere quali sono le loro imprese di origine e responsabilizzare ciascun produttore. E questo funziona. Abbiamo già ridotto molto sensibilmente i rifiuti in mare- Ma scontiamo un limite tecnico. Bisognerebbe che i ricercatori ci trovassero subito degli strumenti biodegradabili efficaci. In attesa, si fa quel che si può ”.

Detto questo, gli allevatori di molluschi locali non sono i soli: molti rifiuti provengono anche dal mare, gettati da pescatori o da navigatori che peggiorano significativamente questa situazione.

Insomma, anche Mont-Saint-Michel si avvia a un disastro ambientale? Sarebbe davvero un peccato lasciare che accada.

