Entro il 2100 migliaia di chilometri quadrati di aree costiere italiane rischiano di essere sommerse dal mare, in assenza di interventi di mitigazione e adattamento.

Sono i dati allarmanti sull'innalzamento del mar Mediterraneo emersi durante il convegno Enea-Confcommercio, oltre all'impatto sulle attività turistico-balneari e marittimo-portuali e alla necessità di interventi tempestivi per la salvaguardia dei territori costieri e della blue economy.

Nel corso dell'incontro, in cui è stato firmato anche un Protocollo d'intesa sullo sviluppo sostenibile, è stato presentato un aggiornamento delle aree costiere a rischio.

Secondo lo studio, "il livello del mar Mediterraneo si sta innalzando velocemente a causa del riscaldamento globale. Entro il 2100 migliaia di chilometri quadrati", oltre 5.600 km quadrati e più di 385 km di costa, "di aree costiere italiane rischiano di essere sommerse dal mare, in assenza di interventi di mitigazione e adattamento".

Entro la fine del secolo l'innalzamento del mare lungo le coste italiane è stimato tra 0,94 e 1,035 metri, prendendo in considerazione un modello cautelativo, e tra 1,31 metri e 1,45 metri, seguendo una base meno prudenziale.

Le aree costiere a rischio

In particolare, nella mappa diffusa dall'Enea emerge che a rischio sono una vasta area nord adriatica tra Trieste, Venezia e Ravenna; la foce del Pescara, del Sangro e del Tronto in Abruzzo; l'area di Lesina (Foggia) e di Taranto in Puglia; La Spezia in Liguria, tratti della Versilia, Cecina, Follonica, Piombino, Marina di Campo sull'Isola d'Elba e le aree di Grosseto e di Albinia in Toscana. Andando al Centro-Sud, ad essere minacciate sono la piana Pontina, di Fondi e la foce del Tevere nel Lazio; la piana del Volturno e del Sele in Campania; l'area di Cagliari, Oristano, Fertilia, Orosei, Colostrai (Muravera) e di Nodigheddu, Pilo, Platamona e Valledoria (Sassari), di Porto Pollo e di Lido del Sole (Olbia) in Sardegna; Metaponto in Basilicata; Granelli (Siracusa), Noto (Siracusa), Pantano Logarini (Ragusa) e le aree di Trapani e Marsala in Sicilia; Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Santa Eufemia (Catanzaro) in Calabria.

Secondo le proiezioni di @ENEAOfficial entro la fine del secolo diverse aree costiere del nostro Paese, in assenza di azioni, rischiano di essere sommerse dal mare. #economiamare pic.twitter.com/YP96wUWHo9 — Confcommercio (@Confcommercio) 13 febbraio 2019

