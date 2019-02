Secondo la Nasa “il mondo è letteralmente un luogo più verde di 20 anni fa” e l’area globale verde è aumentata del 5% in questo secolo. E il merito sarebbe di chi... non ci si aspetterebbe mai

Due paesi emergenti con le popolazioni più grandi al mondo starebbero guidando il nuovo processo di rinverdimento della terra. Un fenomeno di “greening”, per dirla con gli americani, le cui protagoniste principali sarebbero Cina e India.

A dirlo è una ricerca basata sui dati satelliti NASA, secondo cui l’effetto del “più verde” deriverebbe dagli ambiziosi programmi di piantagione di alberi in Cina e dall’agricoltura intensiva in entrambi i Paesi. Solo nel 2017, per esempio, l’India ha battuto il record mondiale dopo che alcuni volontari hanno piantato 66 milioni di alberelli in sole 12 ore.

Il fenomeno del rinverdimento è stato rilevato per la prima volta dai ricercatori che utilizzavano i dati satellitari a metà degli anni ‘90, ma non sapevano se l’attività umana fosse una delle cause principali e dirette. La nuova intuizione, oggi, è stata resa possibile da un record di dati di quasi 20 anni da uno strumento della NASA in orbita attorno alla Terra su due satelliti.

Si tratta del cosiddetto Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, o MODIS, e i suoi dati ad alta risoluzione forniscono informazioni molto accurate, aiutando i ricercatori a capire in dettaglio che sta accadendo con la vegetazione della Terra, fino al livello di 500 metri sul terreno.

Nell’insieme, l’inverdimento del pianeta negli ultimi due decenni rappresenta un aumento dell’area fogliare su piante e alberi equivalente all’area coperta da tutte le foreste pluviali amazzoniche. Ci contano ora più di due milioni di miglia quadrate di superficie fogliare extra verde all’anno, rispetto ai primi anni 2000, il che equivale a un aumento del 5%.

“ La Cina e l’India rappresentano un terzo del greening, ma contengono solo il 9% della superficie terrestre coperta di vegetazione - una scoperta sorprendente, considerando la nozione generale di degrado dei terreni in paesi popolosi a causa dello sovrasfruttamento del territorio ”, ha detto Chi Chen del Dipartimento di Terra e Ambiente presso l’Università di Boston e autore principale dello studio.

“ Quando è stato osservato per la prima volta l’inverdimento della Terra, abbiamo pensato che fosse dovuto a un clima più caldo e più umido e alla fertilizzazione dal biossido di carbonio aggiunto nell’atmosfera, portando ad una maggiore crescita delle foglie nelle foreste settentrionali, per esempio. Ora, con i dati di MODIS che ci permettono di capire il fenomeno a scala veramente piccola, vediamo che anche gli esseri umani stanno contribuendo ”, ha spiegato Rama Nemani, coautore del nuovo lavoro.

Il contributo straordinario della Cina alla tendenza globale all’ecologia arriva per il 42% dai programmi di conservazione e di espansione delle foreste. Questi sono stati sviluppati nel tentativo di ridurre gli effetti dell’erosione del suolo, dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici. Un altro 32% proviene da coltivazioni intensive di colture alimentari (l’82% per l'India).

L’area terrestre utilizzata per coltivare colture è paragonabile in Cina e in India e non è cambiata molto dai primi anni del 2000. Eppure queste regioni hanno notevolmente aumentato sia la loro superficie verde annuale totale delle foglie che la loro produzione alimentare. Ciò si è ottenuto attraverso pratiche di coltivazione multiple, in cui un campo viene ripiantato per produrre un altro raccolto diverse volte all’anno. La produzione di cereali, verdure, frutta e altro è aumentata del 35-40% circa dal 2000 per alimentare le loro grandi popolazioni.

In che modo la tendenza all’ecologia potrebbe cambiare in futuro dipende da numerosi fattori, sia su scala globale che a livello locale. Ad esempio, l'aumento della produzione alimentare in India è facilitato dall'irrigazione delle acque sotterranee. Se l'acqua sotterranea è esaurita, questa tendenza potrebbe cambiare.

“ Ma ora che sappiamo che l'influenza umana diretta è un elemento chiave della Terra ecologista, dobbiamo tenerne conto nei nostri modelli climatici – dichiara Nemani. Questo aiuterà gli scienziati a fare previsioni migliori sul comportamento dei diversi sistemi terrestri, che aiuteranno i paesi a prendere decisioni migliori su come e quando agire ”.

Una bella notizia, insomma? Non esattamente. I ricercatori ci tengono a sottolineare che il guadagno di “green” osservato in tutto il mondo dominato da India e Cina non compensa il danno derivante dalla perdita di vegetazione naturale nelle regioni tropicali, come Brasile e Indonesia. Le conseguenze devastanti per la sostenibilità e la biodiversità in quegli ecosistemi rimangono.

Quel che c’è di positivo, chiosano gli studiosi, è il messaggio che deriva da simili scoperte. “ Una volta che le persone si rendono conto che c’è un problema, tendono a risolverlo. Negli anni ‘70 e ‘80 in India e in Cina la situazione intorno alla perdita della vegetazione non era buona; negli anni ‘90, la gente se ne accorse e oggi le cose sono migliorate. Gli umani sono incredibilmente resilienti. Questo è ciò che vediamo nei dati del satellite ”.

Sarà proprio così?

