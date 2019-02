Pioggia e neve per qualche giorno lasceranno l'Italia. Fino a sabato in tutta la penisola ci sarà bel tempo. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso al Centro-Nord. Ma da domenica torna la pioggia e dalla prossima settimana avremo un brusco calo delle temperature.

Sarà una breve tregua quella di questi giorni. Secondo quanto spiegato dall'Aeronautica militare, oggi, al Nord è in arrivo una estesa nuvolosità da ovest dalla mattina, per poi estendersi a tutte le regioni. Al Centro e in Sardegna il cielo sarà leggermente velato. Al Sud e in Sicilia sarà sereno, fatta eccezione per le aree joniche e la Sicilia tirrenica, dove potrebbe arrivare qualche sporadica pioggia. Le temperature minime non cambieranno ma le massime saranno in aumento un po' in tutto il paese.

Previsioni meteo 8 febbraio 2019

Domani al Nord avremo estese velature un po' ovunque. Anche al Centro e in Sardegna il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con qualche debole pioggia lungo le coste tirreniche. In serata aumenta la nuvolosità anche al Sud, ma lungo le aree costiere del meridione il cielo sarà prevalentemente sereno.

Si registra però un calo delle temperature minime dalla Sicilia alla Puglia e nelle aree costiere ioniche, mentre altrove saranno stazionarie o in lieve rialzo.

Previsioni meteo 9 febbraio 2019

Sarà l'ultimo giorno di tregua. Al Nord il cielo sarà velato ovunque mentre al Centro e in Sardegna aumenterà la nuvolosità con qualche pioggia nell'entroterra dell'isola. Altrove invece il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione su arco alpino, valle del Po, Marche, Abruzzo e Sardegna, stazionarie altrove. Le massime saranno in leggero aumento sulle aree appenniniche centrosettentrionali, ma saranno in calo sul Nord-Est,

Previsioni meteo 10 febbraio 2019

Da domenica assisteremo a un graduale peggioramento, a partire dalle regioni del Nord e da quelle tirreniche del Centro, dove arriveranno i primi temporali. Al Sud e sulle isole il cielo sarà sereno e le temperature stabili.

Dalla prossima settimana però tornerà la neve, soprattutto al Nord sopra i 300 metri. Si prevede un San Valentino gelido, con la presenza di una perturbazione proveniente dalla Russia, che porterà un nuovo calo delle temperature e neve a bassa quota, anche al Sud.

Francesca Mancuso