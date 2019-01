Un tornado violentissimo ha colpito poche ore fa L'Avana, distruggendo case e uccidendo 3 persone. Al momento si contano 172 feriti.

Un vero e proprio mostro fatto di vento e pioggia ha distrutto il cuore della capitale cubana. Numerose le case gravemente danneggiate e le auto sono schiacciate. Gran parte della città è rimasta anche senza corrente elettrica.

Con un rumore spaventoso, simile a quello del motore di un aereo in fase di decollo, il tornado purtroppo ha ucciso 3 persone. Al momento si contano 172 feriti ma si tratta di cifre non ancora definitive, come ha spiegato su Twitter il presidente cubano Miguel Diaz-Canel Bermudez.

"Il danno è grave, finora piangiamo la perdita di tre vite umane e stiamo trattando 172 feriti", ha detto su Twitter.

Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento #SomosCuba pic.twitter.com/mPo9yAnaZy — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 28 gennaio 2019

I quartieri più colpiti sono Santo Suárez, Luyanó, Vía Blanca, Regla e Chibás. Sembra di vedere un film, raccontano i cittadini, ma è tutto tristemente vero. Il centro storico è devastato, in preda alla distruzione e alla desolazione. Pioggia, grandine e venti oltre i 100 kmh nel giro di pochi minuti hanno buttato giù anche i lampioni.

Un residente ha raccontato: "Le sirene dell'ambulanza e della polizia non si sono fermate, siamo al buio, tutto sembra desolato, come in un film di fantascienza" .

Cuba 🇨🇺 | Tornado deja 3 muertos y 174 heridos en el este de #LaHabana.



Miguel Díaz-Canel, presidente de #Cuba informó que el Consejo de Ministros evalúa ya las afectaciones por el #tornado y las intensas lluvias. Se han iniciado las acciones para la recuperación. #FuerzaCuba pic.twitter.com/MJtoRmGNv8 — News (@OnlineNewsMX) 28 gennaio 2019

L'ospedale Daughters of Galicia Mother and Child è stato rapidamente evacuato. Anche le zone costiere sono state colpite, con gravi inondazioni.

Video del tornado

#ULTIMAHORA

El saldo inicial son tres fallecidos y 172 heridos!

Así de desolada amanece la principal vía de #LaHabana #Cuba tras el cierre a causa del #tornado de este 27 de enero.#TornadoEnLaHabana #URGENTE pic.twitter.com/8MCNklfmSH — Raul R. Ayala (@RaulyAyala) 28 gennaio 2019

Eppure i tornado sono piuttosto rari a Cuba, più probabili sono gli uragani e le tempeste atlantiche. Dopo aver colpito l'isola, il fenomeno si è spostato verso nord in direzione della Florida, dove il Servizio meteorologico nazionale ha già emesso una serie di avvisi di sicurezza.

