Neve per tutta la settimana. Una vera e propria "bomba" di freddo arriverà in Italia a partire da mercoledì 30 gennaio. I giorni della merla non si smentiscono.

Anche quest'anno gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio saranno gelidi e in preda a freddo e nevicate anche a bassa quota. Per il 28 gennaio è prevista una perturbazione intensa, il giorno successivo sarà asciutto un po' ovunque ma a partire da mercoledì le condizioni meteo cambieranno ancora in modo repentino.

30 e 31 gennaio, arriva la bomba di neve

Secondo quanto riportato da IlMeteo sulla base dell'analisi del Centro Europeo per le previsioni a medio termine, a metà settimana avremo scenari decisamente invernali, con abbondanti nevicate anche in pianura.

Mercoledì una perturbazione colpirà gran parte dell'Italia, al Sud e sulle coste con piogge e violenti temporali ma al Nord, in Pianura Padana e molto probabilmente anche sulla costa ligure arriverà una bomba di neve che potrebbe imbiancare Milano, Trento, Bolzano e Bologna "con quantitativi importanti e conseguenti problemi alla circolazione stradale ".

La neve potrebbe arrivare anche in collina, al Centro, e sui monti di Lazio e Campania. Anche la Sardegna farà i conti con condizioni meteo tutt'altro che rosee con forti venti, acquazzoni soprattutto sulle province meridionali e nevicate sopra 500 metri di quota. Previsto anche un calo delle temperature a causa del Maestrale e di raffiche di Bora al Nord.

Al Sud e in Sicilia mercoledì pioverà un po' ovunque ma giovedì i temporali andranno attenuandosi.

Francesca Mancuso

Foto: IlMeteo