In arrivo una nuova ondata di freddo e neve. Nei prossimi giorni, prima il Centronord poi il Sud sperimenteranno temperature polari e neve anche in pianura.

Come annunciato, questa settimana ma anche la prossima faremo i conti con una nuova ondata di aria gelida proveniente dal Polo Nord. Si comincia il 22 gennaio quando al Sud pioverà un po' ovunque, ma nelle regioni tirreniche settentrionali arriverà la neve, soprattutto in Toscana, Marche e Umbria. Qui si potrebbero verificare di 3-7 cm anche in pianura.

Mercoledì forte vento e pioggia

Come spiega IlMeteo, la situazione peggiorerà mercoledì, quando il vortice depressionario si isolerà sul Tirreno con valori record di pressione. " Si toccheranno valori pari a 975 hPa. Ciò determinerà venti tempestosi (fino a 120 km/h, mari in burrasca e bufere nevose)".

Dove? Sopratutto nel Nord-Est e in Emilia Romagna. Probabili nevicate a Bologna, Trieste, Venezia, Padova, pianure del Triveneto. Inoltre, la sera da ovest arriverà anche una perturbazione atlantica con possibili nevicate fino in pianura al Nord, seguita da un flusso di aria fredda sul Mediterraneo occidentale.

Giovedì arriva la neve a bassa quota

La notte tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare la neve anche a quote molto basse, soprattutto al Centro-Nord, mentre continuerà a nevicare in pianura in Toscana, in ValPadana, a Torino, Cuneo, Asti, Milano, Bergamo, e in Romagna (Ferrara, Bologna, Parma, Reggio Emilia). Nevicherà anche in Liguria. Previste nevicate a Genova ma anche su tutto il levante ligure.

...e venerdì a Roma

Visto il netto calo delle temperature o l'ondata di gelo artico, è possibile che anche la capitale possa fare i conti con la neve. Si prevede infatti lo spostamento verso le regioni Centrali e Meridionali del vortice che porterà nevicate record che sull'Appennino Abruzzese e Molisano, con accumuli fino a 1 metro.

Prepariamoci a una nuova fredda settimana di gennaio.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso