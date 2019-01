10 years challenge, la nuova moda online sta contagiando tutto e tutti. Perché non utilizzarla anche per puntare i riflettori sul nostro Pianeta? Si pubblica una foto di oggi e una di 10 anni fa. I risultati che abbiamo trovato non vi piaceranno affatto...

Non solo persone comuni, celebrità, politici e club sportivi. Il fenomeno globale della 10 years challenge può aiutarci anche a parlare di come abbiamo distrutto l'Amazzonia per via della deforestazione, o di come gli orsi polari stiano soffrendo per via della mancanza di cibo dovuta allo scioglimento dei ghiacciai.

Cosa è cambiato nel mondo in questi dieci anni? Molte cose. E, purtroppo, non in meglio.

I cambiamenti climatici stanno da tempo bussando alle porte di casa nostra.

Ecco 8 foto del prima e del dopo che lo dimostrano.

1) Rio Xingu, la diga di Belo Monte

2) Deforestazione Amazzonia

3) Inquinamento da plastica negli Oceani

4) Deforestazione Amazzonia Parte II

5) Scioglimento ghiacciai artici

6) Addio al ghiacciaio Reid, Alaska

8) Sbiancamento barriera corallina