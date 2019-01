Fa freddo in tutta Italia ma il maltempo dei giorni scorsi è alle spalle. Oggi splende il sole quasi ovunque ma già nei prossimi giorni è previsto un nuovo calo delle temperature.

Oggi, lunedì di rientri tra scuole e lavoro, ma è anche un giorno di tregua dal maltempo con la presenza di alta pressione e un leggero aumento delle temperature massime. Non sono mancate le gelate, soprattutto nelle città del Nord, mentre al Sud, dopo le inconsuete nevicate anche al mare, è tornato tutto alla normalità.

Anche domani, martedì 8 gennaio, il tempo sarà stabile un po' ovunque, fatta eccezione per le nevicate nell'arco alpino e qualche pioggia tra Lazio e Campania. Sarà la quiete prima della tempesta visto che le condizioni meteo peggioreranno.

Spiega IlMeteo che fra martedì e mercoledì 9 gennaio,

"l'alta pressione tornerà a salire di latitudine innescando l'ennesima discesa di venti freddi che colpiranno nei prossimi giorni tutto il Paese. E' una situazione molto simile alla precedente che svilupperà il freddo in modo abbastanza omogeneo su gran parte d'Italia ma produrrà effetti negativi anche dal punto di vista meteo specialmente al centro sud".

Ce ne accorgeremo già mercoledì quando avremo un netto calo delle temperature, ancora più evidente giovedì a causa di un freddo vortice di bassa pressione sul centro Italia, che porterà anche piogge e forti venti di maestrale sulla Sardegna e sulle regioni meridionali. Nei giorni successivi, il vortice si sposterà verso sud richiamando verso l'Italia masse d'aria sempre più fredda.

Nelle zone centrali adriatiche, le colonnine di mercurio supereranno di poco lo zero mentre al nord scenderanno ben al di sotto. In Toscana, a Firenze, in Umbria e nelle aree interne delle Marche, ci sarà molto freddo di primo mattino e nelle ore notturne ma di giorno il sole regalerà un lieve tepore.

Francesca Mancuso

Foto: IlMeteo