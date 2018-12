Addio ai cotton fioc in plastica: nel 2019 dovranno rimanere in commercio solo quelli compostabili e biodegradabili. L’Unione europea ha fissato il divieto dal 2021, ma in Italia partirà già da quest’anno.

L’Italia pioniera nella lotta contro la plastica, mentre sono già stati battiti i sacchetti, adesso si passa ai cotton fioc che ricordiamo è severamente vietato buttare nel wc.

Ogni iniziativa utile a combattere la catastrofica profezia che entro il 2050 ci sarà più plastica che pesci in mare, va salutata con entusiasmo. Nello specifico, come dicevamo, parliamo dei cotton fioc con il bastoncino in plastica che secondo Legambiente, rappresentano il 9% dei rifiuti ritrovati sulle spiagge, con una media di 60 a litorale.

Come dimenticare la foto del cavalluccio marino attaccato proprio a un cotton fioc e diventata simbolo dell’emergenza inquinamento? Gli oceani contengono oltre 165 milioni di tonnellate di plastica, per cui, se entro il 2025 non verranno attuate strategie efficaci contro l’inquinamento marino, si finirà per avere 1,1 tonnellate di plastica ogni 3 tonnellate di pesce fino ad arrivare al sorpasso.

Il divieto fa parte di una politica di lotta alla plastica iniziata già nel 2017 dal governo Gentiloni e adesso contenuto in un emendamento della legge di bilancio. Le aziende non solo avranno l’obbligo di produrre quelli biodegradabili, ma dovranno anche indicare sulle confezioni, il corretto modo per smaltirli.

Ancora, a partire dal 2021 saranno banditi tutti prodotti cosmetici contenenti microplastiche e una serie di oggetti in plastica usa e getta non biodegradabile: posate e piatti, cannucce, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso e tanto altro.

Dominella Trunfio