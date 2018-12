I cambiamenti climatici? Colpa di Satana che agisce come forza trascendente nel cuore dell’uomo. A sostenere questa tesi audace sul riscaldamento globale è Cristiano Ceresani, il capo di gabinetto del Ministero per la Famiglia e le disabilità, che ospite a Uno Mattina, fornisce una sua personale visione racchiusa nel libro 'Kerygma, Il Vangelo degli ultimi giorni'.

Su Rai uno si parla di surriscaldamento globale e i conduttori della trasmissione chiedono a Ceresani se sia o meno colpa dell’uomo. Il capo gabinetto risponde:

“È ovviamente colpa dell’uomo, della sua incuria, della sua avarizia, della sua ingordigia. Se abbiamo calpestato questo pianeta che è l’unico che abbiamo e che non possiamo sostituirlo è colpa dell’uomo. Ma nell’uomo, come nella storia umana, agisce la tentazione, parliamo di forze trascendenti”.

Nella perplessità generale, Ceresani continua:

“Nel cuore dell’uomo agisce la tentazione. Io nel libro cerco di spiegare come il fatto che Satana negli ultimi tempi che precedono la parusia sarà scagliato sulla Terra con grande furore sapendo che gli resta poco tempo, proprio per prendere di mira il creato e la creazione è un dato teologico. Dinanzi a questo dato teologico, io faccio delle domande dico: perché ci viene rivelata questa cosa? Cioè, perché andando a leggere nelle scritture questo tema dello sconvolgimento finale viene evocato? Lo paragono a quel che accade oggi, e quel che accade è oggi è qualcosa del tutto inedito nella storia dell’umanità, che non è mai accaduto e gli scenari che abbiamo ce li hanno raccontati prima, sono molto molto pericolosi per la sopravvivenza del genere umano”.

In poche parole, quindi, Satana attraverso l’uomo crea i cambiamenti climatici che a sua volta sarebbero da attribuire alla fine dei tempi e alla venuta di Cristo sulla Terra. Quello che la Bibbia chiama “il demonio della Parusia”, secondo Ceresani, sarebbe proprio il disastro ecologico.

E noi, che pensavamo che il riscaldamento globale fosse la conseguenza di erosione e consumo del suolo, consumismo, allevamenti intensivi etc etc. Anche il mondo dei social si è scatenato sotto l’hastag #Satana, centinaia di tweet ironici tra chi invoca l’esorcista per le previsioni meteo e chi dà la colpa alla famiglia Adams per il buco dell’ozono.

Ecco i più divertenti:

Secondo il capo di gabinetto #Ceresani "Il cambiamento climatico è colpa di Satana."

Per gli inverni particolarmente rigidi valuteremo una corresponsabilità fra Elsa di "Frozen" e Babbo Natale. — Rob Gallaurese (@RobGallaurese) 9 dicembre 2018

Adesso il nemico pubblico numero uno è nientepopodimeno che #Satana. #Soros scansate proprio...#Ceresani — Sofia Marinelli (@TopaM79) 9 dicembre 2018

Ok, il cambiamento climatico è opera di #Satana, ma vorrei farvi notare che da un po' di tempo non date più la colpa ai gay, che fino a poco fa causavano anche i terremoti. È possibile avere un po' di coerenza in questo culto?

Ecco perché Scientology ci supera nei sondaggi. — Dio (@Dio) 9 dicembre 2018

Se #Satana vuole cambiare il clima di questo pianeta si candidi alle elezioni. — azael (@azael) 9 dicembre 2018

Dopo la teoria di #Ceresani sul riscaldamento globale da imputare a #Satana, giro di vite dell'intelligence sulla fuori uscita di infornazioni:

Chi fa la spia

Non è figlio di Maria

Non è figlio di Gesù

E quando muore va laggiù

Va laggiù da quell'ometto

Che su chiama diavoletto — mariachiara bizzaro (@mchiarissima) 9 dicembre 2018

grazie ai politici italiani abbiamo trovato delle risposte:

- #satana: responsabile del cambiamento climatico (ade is shaking)

quindi mi permetto di aggiungere:

- poseidone: se fa il featuring con eolo crea gli tsunami

- se sono single è solo perché eros è preso male — 𝐿𝓊𝒸𝑒 (@lucesilverhawk) 9 dicembre 2018

Dominella Trunfio