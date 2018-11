Una nauseabonda schiuma bianca da giorni sta ricoprendo il fiume Sacco, a Ceccano, nel Lazio. Purtroppo non è la prima volta che accade. Una spessa coltre che appare spesso, quando c'è maltempo e la pioggia è abbondante.

Era già accaduto anche il 3 novembre e poi a ritroso il 31 ottobre e il 20 settembre. Il web è letteralmente inondato di immagini che mostrano quello che è stato definito il "mostro bianco".

Il 25 novembre scorso, a causa delle violenti piogge, il fiume è esondato portando per le strade anche la sua schiuma.

Il Sindaco Roberto Caligiore da tempo chiede aiuto contro quello che appare come un crimine ambientale. Dure le sue parole su Facebook:

"Fino ad oggi ho cercato di responsabilizzare tutti coloro che possono fare e che sicuramente devono intensificare i controlli ma, adesso, BASTA!! Ma ve lo devo dire io come dovete fare? Ministro dell’Ambiente, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia, Arpa e chi più ne ha più ne metta, DOVE SIETE? Ma ve lo devo dire io che guarda caso ciò avviene quasi sempre il sabato? Ma ve lo devo dire io che guarda caso ciò avviene quasi sempre a cavallo di una giornata di pioggia? Ma ve lo devo dire io che guarda caso ciò avviene quasi sempre a monte del nostro territorio e che Ceccano è vittima in questa situazione? Ma ve lo devo dire io che ci stanno uccidendo e voi non state facendo nulla?".

Per il primo cittadino, è un crimine ambientale che la città sta subendo da troppo tempo.

Non si conoscono ancora le cause che hanno originato questa schiuma ma di certo non è nulla di salutare per l'ambiente e i cittadini. Per questo è intervenuta anche Legambiente che ha presentato un esposto alle autorità competenti, ai carabinieri forestali e ai sindaci, dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni e di video da parte dei residenti:

“Chiediamo di individuare i responsabili di questo continuo disastro ambientale sul Fiume Sacco, poiché le immagini diffuse dai cittadini nelle ultime ore, continuano a mostrare un allarmante condizione dello stato ecologico di tutto il territorio. Nella Valle del Sacco il Ministero dell’Ambiente deve procedere con l’avvio della bonifica ferma alla chiusura della perimetrazione, gli operatori industriali devono monitorare mai quanto oggi i reflui provenienti dalle loro lavorazioni, i Comuni devono sostenere percorsi virtuosi come il Tavolo dei Sindaci per l’Ambiente e il Cotratto di Fiume del Sacco. Associazioni e cittadini, da anni, stanno dando il meglio di loro stessi nel monitoraggio, nella denuncia e nella strutturazione di percorsi virtuosi: amministrazioni e autorità facciano di tutto per sostenerli e avviare la riqualificazione, a partire proprio dalla denuncia e ricerca delle responsabilità di sversamenti illeciti nelle acque del Fiume” ha detto Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio:

Intanto la schiuma continua ad avvelenare tutta l'area.

